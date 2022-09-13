Лунный календарь огородника на сентябрь: в какие дни крайне нежелательно работать в саду?

14-16 сентября – благоприятные дни для посева и посадки любых овощей и цветов. Можете смело заняться выкапыванием картофеля на хранение, а также сбором урожая арбузов, дыни и фруктов. Не лишним будет принять меры по профилактике болезней и борьбе с сорняками. Поливы и подкормки в эти дни рекомендованы или очень умеренные. Не рекомендуются обрезка, пасынкование и пересадка растений.

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