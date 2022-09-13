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Лунный календарь огородника на сентябрь: в какие дни крайне нежелательно работать в саду?

13 сентября 2022 12:55
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11-13 сентября – дни полнолуния, рассказали в программе «Плюс-минус». Любого рода работы с растениями крайне не рекомендованы.

Лунный календарь огородника на сентябрь: в какие дни крайне нежелательно работать в саду?-1

14-16 сентября – благоприятные дни для посева и посадки любых овощей и цветов. Можете смело заняться выкапыванием картофеля на хранение, а также сбором урожая арбузов, дыни и фруктов. Не лишним будет принять меры по профилактике болезней и борьбе с сорняками. Поливы и подкормки в эти дни рекомендованы или очень умеренные. Не рекомендуются обрезка, пасынкование и пересадка растений.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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