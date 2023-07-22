170-летие пожарной службы Беларуси масштабно отметили в Минске. Собрали самые яркие моменты праздника
Новости Беларуси. В центре Минска на проспекте Победителей парадом прошли спасатели Беларуси и впервые их коллеги из России. Лучшим из лучших вручили высокие награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оксана Семашко побывала на торжестве и собрала самые яркие моменты.
Он обеспечивает тыл на работе, она – дома. Семья Котовых в числе тех, кто сегодня принимает поздравления.
Александр Котов, заместитель начальника Республиканского центра тылового обеспечения МЧС Беларуси:
Я служу уже 23-й год. И когда-то, в далеком 2000 году, решил попробовать себя в должности механика. Вошла в душу эта профессия. И остался до сегодняшнего дня.
Тем, кто верен службе и спас немало жизней внутри страны и за ее пределами, сегодня вручили награды. Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» получили семеро «зубров» из отряда спецназначения.
Вольфович: авторитет белорусских пожарных, спасателей велик и у нас, и далеко за пределами страны. Подробнее здесь.
Одно из самых зрелищных шоу в году – парад пожарных машин из прошлого и современных, водная феерия и трюки, способные выполнить только профи.
Протестировать спецтехнику, которая, кстати, почти полностью белорусского производства, и примерить экипировку (а она способна защитить и самих спасателей) сегодня разрешили всем желающим.
Оксана Семашко, корреспондент:
1,5 тысячи спасенных жизней за год. Полсотни из них – дети. И это только Беларусь. Но мы помогаем и другим странам. Те приемы, которые используют в экстренных ситуациях, спасатели сегодня продемонстрировали перед участниками и гостями праздника.
Тенденция трех последних лет в стране – снижение гибели людей от пожаров и на воде. Это самое главное достижение спасателей. В 2023 году впервые пройти парадным расчетом приехали огнеборцы из России.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Основное взаимодействие у нас по линии подготовки и обучения специалистов. В этом году Университету гражданской защиты МЧС исполняется 90 лет, поэтому нам есть что показать и есть чему научить.
Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
Мы уже участвуем здесь, в Беларуси, на сборах кинологов, это очень востребованные специалисты. И ничего от нашего взгляда не уходит, а тем более в совместной работе Союзного государства.
Синявский: три года подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов. Подробнее.
Зарождение пожарной службы в Беларуси связывают с датой 25 июля 1853 года. Но чтобы теплые слова дошли до каждого адресата, мы начинаем поздравлять наших спасателей еще в преддверии торжества.
Когда что-то случается – в любом направлении, как мы сегодня увидели, и на воде, и на суше – везде, спасатели приходят всегда на помощь. Спасибо им за это большое от всех нас!
В службе огнеборцев и тыловиков МЧС такой праздник скорее исключение, чем правило. Так и сегодня большинство его встретили на боевом посту.
«Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС.