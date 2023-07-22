170-летие пожарной службы Беларуси масштабно отметили в Минске. Собрали самые яркие моменты праздника

Новости Беларуси. В центре Минска на проспекте Победителей парадом прошли спасатели Беларуси и впервые их коллеги из России. Лучшим из лучших вручили высокие награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оксана Семашко побывала на торжестве и собрала самые яркие моменты.

Он обеспечивает тыл на работе, она – дома. Семья Котовых в числе тех, кто сегодня принимает поздравления.

Александр Котов, заместитель начальника Республиканского центра тылового обеспечения МЧС Беларуси:

Я служу уже 23-й год. И когда-то, в далеком 2000 году, решил попробовать себя в должности механика. Вошла в душу эта профессия. И остался до сегодняшнего дня.

Тем, кто верен службе и спас немало жизней внутри страны и за ее пределами, сегодня вручили награды. Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» получили семеро «зубров» из отряда спецназначения. ​Вольфович: авторитет белорусских пожарных, спасателей велик и у нас, и далеко за пределами страны. Подробнее здесь. Одно из самых зрелищных шоу в году – парад пожарных машин из прошлого и современных, водная феерия и трюки, способные выполнить только профи.

Протестировать спецтехнику, которая, кстати, почти полностью белорусского производства, и примерить экипировку (а она способна защитить и самих спасателей) сегодня разрешили всем желающим.

Оксана Семашко, корреспондент:

1,5 тысячи спасенных жизней за год. Полсотни из них – дети. И это только Беларусь. Но мы помогаем и другим странам. Те приемы, которые используют в экстренных ситуациях, спасатели сегодня продемонстрировали перед участниками и гостями праздника.

Тенденция трех последних лет в стране – снижение гибели людей от пожаров и на воде. Это самое главное достижение спасателей. В 2023 году впервые пройти парадным расчетом приехали огнеборцы из России.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Основное взаимодействие у нас по линии подготовки и обучения специалистов. В этом году Университету гражданской защиты МЧС исполняется 90 лет, поэтому нам есть что показать и есть чему научить.

Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

Мы уже участвуем здесь, в Беларуси, на сборах кинологов, это очень востребованные специалисты. И ничего от нашего взгляда не уходит, а тем более в совместной работе Союзного государства. Синявский: три года подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов. Подробнее.

Зарождение пожарной службы в Беларуси связывают с датой 25 июля 1853 года. Но чтобы теплые слова дошли до каждого адресата, мы начинаем поздравлять наших спасателей еще в преддверии торжества.