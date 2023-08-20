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Лунный календарь дачника на 20-26 августа

20 августа 2023 09:20
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 20-21 августа – хорошие дни для посадки рассады огурцов и капусты в теплице. Подойдет этот день также для сбора семян на следующий год. Можно внести на участке фосфорные и калийные органические удобрения, но не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

22-24 августа рекомендован посев капусты и огурцов на рассаду для выращивания в теплице. Это хорошие дни для посева и пересадки любых цветов. Разрешены обильные поливы и подкормки. Удачно проходит борьба с сорняками. 

Лунный календарь дачника на 20-26 августа-1

25-26 августа – эти дни подойдут для посевов в теплице огурцов, зелени и цветной капусты, а еще для сбора овощей и ягод для заморозки на зиму. Можно обрабатывать участок от болезней, вредителей и сорняков, а также сажать цветы в горшках. Не рекомендуется в этот период поливать и обрезать растения.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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