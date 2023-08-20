Лунный календарь дачника на 20-26 августа

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 20-21 августа – хорошие дни для посадки рассады огурцов и капусты в теплице. Подойдет этот день также для сбора семян на следующий год. Можно внести на участке фосфорные и калийные органические удобрения, но не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

22-24 августа рекомендован посев капусты и огурцов на рассаду для выращивания в теплице. Это хорошие дни для посева и пересадки любых цветов. Разрешены обильные поливы и подкормки. Удачно проходит борьба с сорняками.