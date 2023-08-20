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Елена Мартинкевич: завершён приём за счёт средств бюджета, показатели выполнены на 100%

20 августа 2023 08:35
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Новости Беларуси. Более 50 тысяч первокурсников примут в свои ряды белорусские университеты. Самыми популярными оказались специальности в сфере педагогики, медицины и айти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Елена Мартинкевич: завершён приём за счёт средств бюджета, показатели выполнены на 100%-1

План по набору выполнен практически в полном объеме. Особое внимание уделили одаренным и высокомотивированным студентам. Для победителей олимпиад и целевиков был предусмотрен отдельный порядок приема. В сравнении с 2022 годом увеличилось количество абитуриентов с результатами более 300 баллов. В столичных вузах таких более 90 %. Не отстают и колледжи. Во многих из них уже заняты все бюджетные места. 

Елена Мартинкевич: завершён приём за счёт средств бюджета, показатели выполнены на 100%-4

Елена Мартинкевич, начальник отдела образования главного управления образования Минского облисполкома: 
В этом году приемная кампания сложилась у нас достаточно успешно. На сегодня завершен прием за счет средств бюджета, доведенные показатели приема выполнены на 100 %. У нас сложился конкурс на отдельные специальности. Наибольшей популярностью пользовались специальности педагогического профиля. Например, в Несвижском государственном колледже на специальность «Физическая культура» конкурс был почти 6 человек на место. 

Елена Мартинкевич: завершён приём за счёт средств бюджета, показатели выполнены на 100%-7

Документы на платную форму обучения можно подать еще сегодня, в последний день приемной кампании. 

# Вступительная кампания # общество # Елена Мартинкевич # Фотофакт

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