На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения

Новости Беларуси. Соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения прошли в Минске на пляже Цнянского водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие состоялось уже во второй раз. Участие в нем приняли учащиеся ведущих вузов страны: БГУ, педагогического и экономического университетов, БГУИР и других. В этом году состязания приурочили к 60-летию студотрядовского движения. Свой вклад в организацию внесли общественные объединения, которые предоставили ценные подарки призерам и участникам.

Виктор Фаустович, главный специалист по вопросам физической культуры, спорта и туризма администрации Советского района Минска:

Наши студенты активно участвуют в студенческих отрядах. Показывают свой уровень мастерства не только как представители отрядов, но и как спортсмены и любители физкультуры.

Мы студенты БГПУ им. М. Танка и бойцы студенческого педотряда «Созвездие».

Это действительно очень хорошая возможность не только поработать. Именно благодаря БРСМ мы не только отработали свою целину, но помогаем развивать здоровый образ жизни.