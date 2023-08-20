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На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения

20 августа 2023 08:49
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Новости Беларуси. Соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения прошли в Минске на пляже Цнянского водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения-1

Мероприятие состоялось уже во второй раз. Участие в нем приняли учащиеся ведущих вузов страны: БГУ, педагогического и экономического университетов, БГУИР и других. В этом году состязания приурочили к 60-летию студотрядовского движения. Свой вклад в организацию внесли общественные объединения, которые предоставили ценные подарки призерам и участникам.

На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения-4

Виктор Фаустович, главный специалист по вопросам физической культуры, спорта и туризма администрации Советского района Минска:
Наши студенты активно участвуют в студенческих отрядах. Показывают свой уровень мастерства не только как представители отрядов, но и как спортсмены и любители физкультуры.

На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения-7

Мы студенты БГПУ им. М. Танка и бойцы студенческого педотряда «Созвездие».

На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения-10

Это действительно очень хорошая возможность не только поработать. Именно благодаря БРСМ мы не только отработали свою целину, но помогаем развивать здоровый образ жизни.

На Цнянском водохранилище прошли соревнования по пляжному волейболу среди бойцов студотрядовского движения-13

Планируется, что соревнования по пляжному волейболу станут ежегодными среди ребят из студенческих отрядов.

# Волейбол # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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