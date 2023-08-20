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«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов

20 августа 2023 09:12
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Новости Беларуси. Погружение в музыку. В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов. Накануне яркой программой гостей и жителей столицы порадовал хореографический ансамбль «Хорошки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов-1

Свой юбилейный 50-й сезон ансамбль начал с выступления под открытым небом. Белорусская культура, национальные обряды и мелодии нашли отражение в номерах. Программа была поистине насыщенной. Хореографические постановки, лирические белорусские песни и динамичные инструментальные композиции вызывали восхищение зала.

«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов-4

Идешь сюда уже как на праздник. Выступления, конечно, очень хорошие. Полная отдача актеров, получаешь массу впечатлений. Я издалека приезжаю, но всегда с удовольствием еду.

«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов-7

Эти концерты – моя любовь. Как замечательно, что это происходит в таком атмосферном месте. Все хорошо, а то, что бесплатно, так это огромный бонус.

«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов-10

Каждую субботу столичный Александровский сквер приглашает гостей на концерт «Губернаторский сад» с 16:00 до 17:30. Совершенно бесплатно.

# Концерт в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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