«Полная отдача актёров». В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов

Новости Беларуси. Погружение в музыку. В Александровском сквере продолжается цикл субботних концертов. Накануне яркой программой гостей и жителей столицы порадовал хореографический ансамбль «Хорошки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой юбилейный 50-й сезон ансамбль начал с выступления под открытым небом. Белорусская культура, национальные обряды и мелодии нашли отражение в номерах. Программа была поистине насыщенной. Хореографические постановки, лирические белорусские песни и динамичные инструментальные композиции вызывали восхищение зала.

Идешь сюда уже как на праздник. Выступления, конечно, очень хорошие. Полная отдача актеров, получаешь массу впечатлений. Я издалека приезжаю, но всегда с удовольствием еду.

Эти концерты – моя любовь. Как замечательно, что это происходит в таком атмосферном месте. Все хорошо, а то, что бесплатно, так это огромный бонус.