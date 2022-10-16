В Беларуси продолжается развёртывание группировки войск Союзного государства

Новости Беларуси. В Беларусь прибывают эшелоны с российскими военнослужащими. Минск и Москва продолжают развертывание совместной группировки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о ее создании принято в интересах усиления охраны и обороны государственной границы. На западном направлении фиксируется активность НАТО, что заставляет принимать адекватные меры. С участием военных будут проведены плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.