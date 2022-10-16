В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке

Новости Беларуси. В Минске сельскохозяйственную продукцию 16 октября можно приобрести на сезонных ярмарках. Одна из самых больших площадок работает у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежие молочные продукты, колбасы, ароматные приправы и большой выбор овощей. Традиционно цены ниже магазинных. За килограмм картошки и лука меньше рубля. Яблоки Антоновка по рубль двадцать, домашние груши – три. Что самое приятное, найти тут можно абсолютно все. А самые длинные очереди у прилавков с молочными изделиями.

Екатерина Прокопович, продавец:

Очень молочная продукция ценится из Лиды – качество. Кобрин – высшей категории сыры, масла, майонезы. Очень вкусные Пружаны, Новинки. Новогрудский «Северный» – шикарнейший сыр, который бывает очень редко в Минске. Кобрин – лучший производитель твердых, шикарные сорта.

Здесь очень большое разнообразие. Все в одном месте, считай. Мы взяли и клюквы, и вон, видите: перцы, яйцо. Подешевле, красивое, хорошее. В общем, лучше, мне кажется, чем супермаркет.