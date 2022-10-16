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В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке

16 октября 2022 10:21
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Новости Беларуси. В Минске сельскохозяйственную продукцию 16 октября можно приобрести на сезонных ярмарках. Одна из самых больших площадок работает у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке-1

Свежие молочные продукты, колбасы, ароматные приправы и большой выбор овощей. Традиционно цены ниже магазинных. За килограмм картошки и лука меньше рубля. Яблоки Антоновка по рубль двадцать, домашние груши – три. Что самое приятное, найти тут можно абсолютно все. А самые длинные очереди у прилавков с молочными изделиями.  

В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке-4

Екатерина Прокопович, продавец:  
Очень молочная продукция ценится из Лиды качество. Кобрин высшей категории сыры, масла, майонезы. Очень вкусные Пружаны, Новинки. Новогрудский «Северный» шикарнейший сыр, который бывает очень редко в Минске. Кобрин лучший производитель твердых, шикарные сорта.  

В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке-7

Здесь очень большое разнообразие. Все в одном месте, считай. Мы взяли и клюквы, и вон, видите: перцы, яйцо. Подешевле, красивое, хорошее. В общем, лучше, мне кажется, чем супермаркет.  

В Минске у «Чижовка-Арены» люди закупаются на сезонной ярмарке-10

Для детей и взрослых организованы развлечения и фудкорт. К слову, осенние ярмарки в Минске проходят каждые выходные и продлятся до 4 декабря.  

# Ярмарки в Минске # общество # Екатерина Прокопович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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