Лукьянов о ЛГБТ: с моральной точки зрения, это ни в какие ворота

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Но еще важный аспект, о котором часто говорят. Что такое ЛГБТ, вот эти гендерные истории? Это же целая инфраструктура. Как и в Конгрессе, так и в Сенате Соединенных Штатов есть целые лобби-круги, которые лоббируют это. Это действительно необходимость проведения ряда операций по смене пола, потом поддержание этого состояния. Это огромное количество фабрик, предприятий фармацевтических, которые работают на эту категорию. Если я не ошибаюсь, свыше полутора миллионов таких гендерных различных товарищей находится, по крайней мере находилось в Соединенных Штатах, которые нуждаются в постоянной подпитке. И за этим уже идет еще и бизнес, экономическая история, она будет всегда. Но если с точки зрения моральной, то, конечно, это ни в какие ворота. Такие кадры и такие, так скажем, устои, которые еще раздуваются, популяризируются, видно было, обеспечиваются местными органами власти условия для беспрепятственного прохождения такой велоколонны пелотона.

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