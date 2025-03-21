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Лукьянов: очень важно рассказывать о трагедии в Хатыни неподготовленным школьникам и студентам

21 марта 2025 19:29
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшее совещание Александра Лукашенко с руководством Могилёвской области. 82-я годовщина трагедии в Хатыни – как молодежь хранит память о событии? Патриотическое воспитание в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

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Лукьянов: очень важно рассказывать о трагедии в Хатыни неподготовленным школьникам и студентам-2

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Завтра состоится годовщина трагедии в Хатыни. Март, 22-е число, 1943 год. 149 уничтоженных жителей деревни Хатынь, 75 из которых – детки. Вот это важно сегодня обсуждать в каждой аудитории. Комфортно работать в аудитории наших подготовленных курсантов, очень важно работать в аудитории неподготовленных школьников, ребят из колледжей, студентов.

Лукьянов: Лукашенко с 1994-го акцентирует внимание на действенном патриотизме.

# Великая Отечественная война

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