Лукьянов: очень важно рассказывать о трагедии в Хатыни неподготовленным школьникам и студентам

Лукьянов о боях в Курской области: это попытка Украины впарить населению успехи на фронте. Читайте также .

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшее совещание Александра Лукашенко с руководством Могилёвской области. 82-я годовщина трагедии в Хатыни – как молодежь хранит память о событии? Патриотическое воспитание в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Завтра состоится годовщина трагедии в Хатыни. Март, 22-е число, 1943 год. 149 уничтоженных жителей деревни Хатынь, 75 из которых – детки. Вот это важно сегодня обсуждать в каждой аудитории. Комфортно работать в аудитории наших подготовленных курсантов, очень важно работать в аудитории неподготовленных школьников, ребят из колледжей, студентов.