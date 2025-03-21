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Лукьянов: Лукашенко с 1994-го акцентирует внимание на действенном патриотизме

21 марта 2025 18:58
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшее совещание Александра Лукашенко с руководством Могилёвской области. 82-я годовщина трагедии в Хатыни – как молодежь хранит память о событии? Патриотическое воспитание в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Лукьянов: Лукашенко с 1994-го акцентирует внимание на действенном патриотизме-2

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Планомерно, начиная с 1994 года, глава государства акцентирует внимание не просто на сохранении исторической памяти и уважении, а на действенном патриотизме. Мы в этом году, Григорий Юрьевич, по-моему, первый раз встречаемся с вами. Указ об объявлении Всебелорусской молодежной стройки по строительству Музея национальной истории, о строительстве Парка народного единства, Год благоустройства наверняка в ближайшее время по всей стране уже начинают проводить. Никто не ждет, как говорится, отмашки. Все начинают потихонечку суетиться. Снега у нас не было много. Приводить в порядок рабочих мест, места проживания. Многие просто семьями выходят не только возле частных домовладений, а во дворах. Потихонечку благоустраивают город. И Президент к этому приучил – ответственно относиться к тому месту, к земле, где находитесь.

# Александр Лукьянов # Григорий Азаренок

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