Григорий Азаренок, СТВ:

У нас падеж скота, а где-то падеж десятков тысяч людей. Причем их загнали как скот в эту Курскую область, непонятно зачем, непонятно для чего и для кого. Все равно было очевидно, что Россия ее вернет рано или поздно, но их заставляли там оставаться, удерживать, держать эти плацдармы, не давали отойти, в том числе иностранные наемники... Затем Россия приступила к операции по освобождению своей земли. И вышел их так называемый главнокомандующий и сказал: мы все выполнили, что хотели. Все было добро. 69 тысяч людей просто вот как скот.