Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедшее совещание Александра Лукашенко с руководством Могилёвской области. 82-я годовщина трагедии в Хатыни – как молодежь хранит память о событии? Патриотическое воспитание в Беларуси. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас падеж скота, а где-то падеж десятков тысяч людей. Причем их загнали как скот в эту Курскую область, непонятно зачем, непонятно для чего и для кого. Все равно было очевидно, что Россия ее вернет рано или поздно, но их заставляли там оставаться, удерживать, держать эти плацдармы, не давали отойти, в том числе иностранные наемники... Затем Россия приступила к операции по освобождению своей земли. И вышел их так называемый главнокомандующий и сказал: мы все выполнили, что хотели. Все было добро. 69 тысяч людей просто вот как скот.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
А как еще вот эта формулировка... Поменяем место дислокации на более выгодное. И вот это ж впаривается населению, извиняюсь за непарламентское выражение, впаривается и многократно зашлифовывается с тем, чтобы аргументировать якобы какие-то успешные действия, которых уже нет на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Никакого успеха ВСУ на фронте не показывают. И вряд ли покажут. И Российская Федерация набрала курс на решение конфликта за столом переговоров мирным путем, но с сильных позиций.
Лукьянов: Лукашенко с 1994-го акцентирует внимание на действенном патриотизме.