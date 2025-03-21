Лукашенко поздравил Президента Зимбабве с избранием Кирсти Ковентри на пост главы МОК

Александр Лукашенко поздравил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета министра спорта, отдыха, искусства и культуры Республики Зимбабве, двукратной олимпийской чемпионки по плаванию Кирсти Ковентри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что избрание одной из самых ярких ваших соотечественниц на такой высокий и ответственный пост поможет вернуть в число приоритетов деятельности международного олимпийского движения уважение, взаимопонимание и мирное сосуществование между народами, сохранение человеческого достоинства, а также уход от глобальной политизации спорта и дискриминации спортсменов.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что при содействии нового руководителя МОК и реализации совместных проектов и программ мы воспитаем не одно поколение молодых талантливых атлетов, которые откроют новые спортивные высоты и засияют яркими звездами рекордов на спортивном небосводе.