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Рядом с белорусско-литовской границей был обнаружен истощённый беженец

21 марта 2025 19:48
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И снова следы бесчеловечности европейских силовиков. 21 марта в Гродненском районе (неподалеку от белорусско-литовской границы) был обнаружен истощенный беженец – гражданин Гамбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Рядом с белорусско-литовской границей был обнаружен истощённый беженец-2

Мужчина рассказал, что литовские силовики жестоко избили и вытеснили его на белорусскую территорию. У пострадавшего при себе не оказалось ни документов, ни личных вещей. Гродненские пограничники незамедлительно оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. В больнице у мужчины диагностировали многочисленные травмы, включая черепно-мозговую. 

И это уже не первый случай за неделю, когда литовские пограничники возомнили себя вершителями судеб. 18 марта они зверски расправились с еще одним африканцем и кинули умирать на территории Беларуси.

# Граница

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