И снова следы бесчеловечности европейских силовиков. 21 марта в Гродненском районе (неподалеку от белорусско-литовской границы) был обнаружен истощенный беженец – гражданин Гамбии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Мужчина рассказал, что литовские силовики жестоко избили и вытеснили его на белорусскую территорию. У пострадавшего при себе не оказалось ни документов, ни личных вещей. Гродненские пограничники незамедлительно оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. В больнице у мужчины диагностировали многочисленные травмы, включая черепно-мозговую.

И это уже не первый случай за неделю, когда литовские пограничники возомнили себя вершителями судеб. 18 марта они зверски расправились с еще одним африканцем и кинули умирать на территории Беларуси.