Лукьянов: не надо смотреть на беглых, деструктивные каналы надо планомерно высмеивать

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Конечно же, важно нам работать с ребятами для того, чтобы через телефоны, социальные сети, как в дырявом решете каком-то, не протекала на голову наших молодых, юных ребят негативная информация. И в этом году в рамках 13-го сезона «100 идей для Беларуси» будет, кстати, презентован один из интересных проектов, уникальных. Ребята молодцы, придумали интересный проект о том, как сформировать нашу отечественную экосистему цифровую, которая бы позволяла, во-первых, регистрироваться практически бесконтактно, в беспроводном режиме, в социальном потоке, который бы генерировал наше общественное поле. Ребята, которым интересен контент конструктивный, которым позволяло бы это все модерировать, регистрироваться на мероприятия. Вот в этом направлении надо двигаться, потому что смотреть на беглых, смотреть деструктивные каналы нам точно не надо, их только надо, наверное, высмеивать планомерно, как мы с вами это делаем. Надо двигаться дальше. И создание нашего цифрового суверенитета – это одна из важнейших повесток, в том числе которая влияет и окутывает, как бы ни хотели, молодежь.

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