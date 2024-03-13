Освобождал Беларусь. До последнего верила, что вернётся... «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из них поделился наш читатель. Он собирал информацию для родственников о захоронении участника операции «Багратион» в 1944 году Гриценко Алексее Потаповиче.

«Солдат Алексей Гриценко освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Умер от ран в госпитале. Захоронен 28.06.1944 на гражданском кладбище д. Щепило».

«Родился в 1912 году в деревне Галицыно Омской области. Семья была бедная, большая. У Алексея Гриценко было 3 сестры и 4 брата. Он был самый младший. Красноармеец. Дочь Валя родилась в ноябре 1938 года, очень его любила, ждала с войны, до последнего верила, что вернется. Похоронку получили уже после окончания войны. Отец любил дочь, когда писал письма, просил «что-нибудь купить» Вале...»