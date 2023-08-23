Лукьянов: Мариуполь живёт, есть молодёжь на улицах – город не замер, он тяжело выдохнул
Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Одно дело новости, картинка, видеоматериалы, другое дело – своими глазами увидеть, к чему приводят майданы, то, что хотели у нас в 2020 году. Какие впечатления? Это город Мариуполь.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Объективно говоря, только здесь понимаешь, к чему ведет безграмотная историческая политика, политика по потворничеству западным элитам. И наглядный пример. Это не только разрушенные и сломанные здания, это сломанные судьбы, поколения. Сейчас уже, въезжая в Мариуполь, видно, как активно идет процесс восстановления. Видно, и молодежь есть. Конечно, много военных. Но сейчас, находясь на этих улицах, очень четко ощущаешь, что могло произойти в 2020 году, как это было в Украине с Майданом в случае бесхребетного руководителя и непонятного идеологического направления страны. Поэтому, наверное, молодежным организациям, да и простым людям, нужно понимать, что это не где-то там, а это здесь и сейчас.
Александр Лукьянов:
Только окунувшись в этот водоворот событий, в том числе начало СВО, каждый из белорусов стал отчетливо ценить мир. И в этом отношении белорусское общество абсолютно консолидировано.
Григорий Азаренок:
Наши МАЗы работают здесь.
Александр Лукьянов:
Новая техника поступает. Мы видим: вот она, интеграция экономическая. И помощь в том числе. Причем практически на всех улицах.
Григорий Азаренок:
Целый караван новых МАЗов! Видим, что не зря работают наши заводы. Техника едет, работает, помогает людям.
Александр Лукьянов:
Эти машины работают с тем, чтобы максимально расчистить предметы войны, военных действий, которые относительно недавно только завершились. Но мы видим, что город живет. Есть молодежь на улицах. Мы видим, прямо сейчас открытие магазинов происходит. Город не замер, он тяжело выдохнул, горько выдохнул, но продолжает жить уже в новом измерении. В составе братской Российской Федерации. А что касается белорусов, давайте, друзья, ценить то, что мы имеем. Сделать такой завет: никогда не допустить того, что происходили на украинской земле.
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