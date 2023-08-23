Лукьянов: Мариуполь живёт, есть молодёжь на улицах – город не замер, он тяжело выдохнул

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Одно дело новости, картинка, видеоматериалы, другое дело – своими глазами увидеть, к чему приводят майданы, то, что хотели у нас в 2020 году. Какие впечатления? Это город Мариуполь.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Объективно говоря, только здесь понимаешь, к чему ведет безграмотная историческая политика, политика по потворничеству западным элитам. И наглядный пример. Это не только разрушенные и сломанные здания, это сломанные судьбы, поколения. Сейчас уже, въезжая в Мариуполь, видно, как активно идет процесс восстановления. Видно, и молодежь есть. Конечно, много военных. Но сейчас, находясь на этих улицах, очень четко ощущаешь, что могло произойти в 2020 году, как это было в Украине с Майданом в случае бесхребетного руководителя и непонятного идеологического направления страны. Поэтому, наверное, молодежным организациям, да и простым людям, нужно понимать, что это не где-то там, а это здесь и сейчас.