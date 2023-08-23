Гигин: «Беларусь для очень многих стала символом надежды на мирную и спокойную жизнь»
Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
У Горького есть произведение «Мои университеты». Вы уже заслуженный ученый, заслуженный человек. Сейчас возглавляете Национальную библиотеку – это важнейший интеллектуально-гуманитарный, в принципе, стратегический объект Беларуси. Эти поездки на Донбасс, на освобожденную территорию, в прифронтовую зону – это тоже для вас университеты?
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Конечно. Если так говорить, то сейчас принята концепция образование через всю жизнь. И это правильно. Вы упоминали Максима Горького, для него тоже университеты не закончились с отрочеством. Я думаю, что и первая русская революция, затем русская революция 1917 года, гражданская война, иммиграция – все это тоже было для него своеобразным университетом.
Мы получаем уроки всю жизнь. А когда ты сталкиваешься с конкретными судьбами людей, где драматургия такая, что нарочно не придумаешь. Где испытания, вызовы постоянные. Скажем, в Бердянске мы сейчас были, буквально с любым человеком ты разговариваешь. И эти истории… Еще до 2022 года, до 2014-го, вся эта предыстория украинской большой трагедии. Конечно, ты делаешь какие-то выводы из судеб людей, сравниваешь с тем, что пережила Беларусь. И понимаешь, насколько был правильный выбор тогда, в 1994 году. Ведь нас хотели пустить по одному и тому же сценарию. И то, как мы прошли эти испытания, да, бывали жесткие у нас столкновения. 2020 год, мы не допустили гражданской войны, не допустили большого кровопролития. Мы должны ценить это.
И посмотрите, как постоянно к нам обращаются люди с этими словами: цените то, что у вас есть. Беларусь для очень многих стала символом надежды на мирную и спокойную жизнь. Ассоциируются эти слова именно с нашей страной. И, конечно, мы должны делать из этого выводы. Вместе с тем стремиться помочь этим людям, которые живут в Новороссии, в Донбассе. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что и на той стороне, которая контролируется киевским режимом, такие же наши люди. Кто-то одурманен, кто-то не может высказать мысли свои открыто, потому что там установлен абсолютно террористический режим. Но, находясь на территориях, ты понимаешь этот очень важный вывод, эти слова, которые постоянно говорит наш Президент, что мы одна общая восточно-славянская культура.
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