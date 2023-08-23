Гигин: «Беларусь для очень многих стала символом надежды на мирную и спокойную жизнь»

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок, СТВ:

У Горького есть произведение «Мои университеты». Вы уже заслуженный ученый, заслуженный человек. Сейчас возглавляете Национальную библиотеку – это важнейший интеллектуально-гуманитарный, в принципе, стратегический объект Беларуси. Эти поездки на Донбасс, на освобожденную территорию, в прифронтовую зону – это тоже для вас университеты?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Конечно. Если так говорить, то сейчас принята концепция образование через всю жизнь. И это правильно. Вы упоминали Максима Горького, для него тоже университеты не закончились с отрочеством. Я думаю, что и первая русская революция, затем русская революция 1917 года, гражданская война, иммиграция – все это тоже было для него своеобразным университетом. Мы получаем уроки всю жизнь. А когда ты сталкиваешься с конкретными судьбами людей, где драматургия такая, что нарочно не придумаешь. Где испытания, вызовы постоянные. Скажем, в Бердянске мы сейчас были, буквально с любым человеком ты разговариваешь. И эти истории… Еще до 2022 года, до 2014-го, вся эта предыстория украинской большой трагедии. Конечно, ты делаешь какие-то выводы из судеб людей, сравниваешь с тем, что пережила Беларусь. И понимаешь, насколько был правильный выбор тогда, в 1994 году. Ведь нас хотели пустить по одному и тому же сценарию. И то, как мы прошли эти испытания, да, бывали жесткие у нас столкновения. 2020 год, мы не допустили гражданской войны, не допустили большого кровопролития. Мы должны ценить это.