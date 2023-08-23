Аким Апачев: на фронтире собираются самые приличные люди со всей страны, соль земли

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок:
Аким, снова здесь, снова встретились. Совсем недавно виделись в Беларуси. Скажи, что для тебя сейчас эти территории? Понятно, что Мариуполь – это твоя родина, Донбасс, Донецк, ДНР. А эти, которые совсем недавно стали Россией, ты чувствуешь, что здесь свои?
Аким Апачев, музыкант:
Да, сейчас в этом месте чувствую братское плечо. В том числе братья-белорусы приехали, всегда рад видеть. Это же хорошо, когда мы друг к другу ездим и слушаем друг друга, разговариваем и генерируем общие смыслы. Поэтому для меня все это один большой контур одного большого Союзного государства, необязательно формально где-то провозглашенного. Для меня уже Союзное государство по факту существует. А новые территории – это фронтир, на котором рождаются смыслы. Мне кажется, здесь собираются самые приличные люди со всей страны, на фронтире. Он может меняться, это могут быть разные локации, но что здесь собирается соль земли – это очевидно.
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