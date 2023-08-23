Аким Апачев: на фронтире собираются самые приличные люди со всей страны, соль земли

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок:

Аким, снова здесь, снова встретились. Совсем недавно виделись в Беларуси. Скажи, что для тебя сейчас эти территории? Понятно, что Мариуполь – это твоя родина, Донбасс, Донецк, ДНР. А эти, которые совсем недавно стали Россией, ты чувствуешь, что здесь свои?