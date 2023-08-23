«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого

Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Это в самое сердечко. Очень хочу посетить Беларусь, надеюсь, в ближайшем времени это осуществится. Григорий Азаренок:

А вы сами откуда?

– Донецк, Донецкая Народная Республика.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Подошли ребята из Мелитополя, на украинском разговаривая, спокойно: ребята, а можно к вам приехать в Минск, в Беларусь. Мы знаем про Хатынь, о той стройке, очень уважаем вашего Президента и гордимся, что у нас такой союзник. Как нам можно закоммуницировать? Это подчеркивает, что условия для самореализации молодежи, даже здесь в непростых обстоятельствах созданы. У ребят есть возможность быть интегрированными в общефедеральные проекты, проекты Союзного государства. Мы пригласили ребят на фестиваль молодежи Союзного государства. Просто пригласили приехать, посмотреть на Беларусь. И они ждут этой возможности. Такие условия сейчас есть. Речи не идет о каких-то оккупантах, каких-то военных действиях. Мы видим, что спокойная территория, полностью обеспечена безопасность. И ребята в этой обстановке могут реально творить, создавать, креативить, развивать не только свой регион, но и все наше союзное пространство.

Мне очень понравился подарок, буду его хранить как большую достойную память. Очень нравится данное мероприятие, очень понравились спикеры из Беларуси. Спасибо вам большое за новые знания, опыт и возможности.