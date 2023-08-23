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«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого

23 августа 2023 17:10
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Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого-1

Это в самое сердечко. Очень хочу посетить Беларусь, надеюсь, в ближайшем времени это осуществится.

Григорий Азаренок:
А вы сами откуда?
– Донецк, Донецкая Народная Республика.

«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Подошли ребята из Мелитополя, на украинском разговаривая, спокойно: ребята, а можно к вам приехать в Минск, в Беларусь. Мы знаем про Хатынь, о той стройке, очень уважаем вашего Президента и гордимся, что у нас такой союзник. Как нам можно закоммуницировать? Это подчеркивает, что условия для самореализации молодежи, даже здесь в непростых обстоятельствах созданы. У ребят есть возможность быть интегрированными в общефедеральные проекты, проекты Союзного государства. Мы пригласили ребят на фестиваль молодежи Союзного государства. Просто пригласили приехать, посмотреть на Беларусь. И они ждут этой возможности. Такие условия сейчас есть. Речи не идет о каких-то оккупантах, каких-то военных действиях. Мы видим, что спокойная территория, полностью обеспечена безопасность. И ребята в этой обстановке могут реально творить, создавать, креативить, развивать не только свой регион, но и все наше союзное пространство.

«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого-7

Мне очень понравился подарок, буду его хранить как большую достойную память. Очень нравится данное мероприятие, очень понравились спикеры из Беларуси. Спасибо вам большое за новые знания, опыт и возможности.

«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого-10

Возьмите, это от меня подарок. Я с ним прошел практически целый год СВО. Я из числа мобилизованных студентов из Донецкой Народной Республики, город Донецк. Это вам приятный подарок, жителю братской Беларуси.

Григорий Азаренок:
Спасибо огромное. Победим?
– Куда мы денемся!

«Это в самое сердечко, очень хочу посетить Беларусь». Молодёжи из ДНР подарили мерч Первого-13

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукьянов # Фотофакт

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