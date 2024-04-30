Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками
Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Социалка по-белорусски – это еще и дворцы для людей за бюджетные деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не против и даже за, но только хочу предупредить публично всех: там, где нужен центр хороший, не должно быть излишеств и дворцов. Вот это главное. Потому что денег лишних нет. Но если у вас есть – стройте.
Главе государства показывают, чем занимается белорусская молодежь. Не все в гаджетах. Дети посещают и кружки, и секции.
Протоиерей Сергий Подоляк, настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма города Костюковичи:
Наш младший стоит рядом, он хорошо рисует. Тоже встречал Президента.
Елена Подоляк, многодетная мать:
Все для развития, творчества, все для спорта. Все условия есть.
Развитие творческого потенциала и сохранение нашей аутентики – сила в наших корнях.
Народный мастер Беларуси. Она с вами немного поделится секретами ткачества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю эти секреты – мне много рассказывали. У нее очень аккуратненько это все. Это челнок?
– Это челнок. Я возродила ткачество.
– Молодец, молодец!
– Мне сфотографировали рушники твои, прислали фотографии. Молодец!
– Это очень кропотливый труд.
– Вот этому человеку надо и станки делать – это несложно сегодня, и зарплату. И не только зарплату.
– Вот, пожалуйста. А ты говоришь: дворец, дворец.
– Ну что, эта малеча умеет уже?
– Немножко умеет, научили. Появился этот станок буквально три месяца назад. Поэтому девочка с удовольствием ткет.
– У нас не хватает станков?
– Ну, вот это старый станок, ему 100 лет.
– Это хорошо, что вы сохранили его.
Оторвать нас от корней не получилось. На сцене местные таланты организовали музыкальное путешествие по нашим сакральным точкам опоры. Народный юмор – это лучшая аналитика геополитических тенденций.
– ...Нам не страшна НАТА!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За НАТО спасибо, но мы будем уже с ними разбираться. Главное, чтобы вы на полях разобрались.