Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Социалка по-белорусски – это еще и дворцы для людей за бюджетные деньги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не против и даже за, но только хочу предупредить публично всех: там, где нужен центр хороший, не должно быть излишеств и дворцов. Вот это главное. Потому что денег лишних нет. Но если у вас есть – стройте.

Главе государства показывают, чем занимается белорусская молодежь. Не все в гаджетах. Дети посещают и кружки, и секции.

Протоиерей Сергий Подоляк, настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма города Костюковичи:

Наш младший стоит рядом, он хорошо рисует. Тоже встречал Президента. Елена Подоляк, многодетная мать:

Все для развития, творчества, все для спорта. Все условия есть. Развитие творческого потенциала и сохранение нашей аутентики – сила в наших корнях.

Народный мастер Беларуси. Она с вами немного поделится секретами ткачества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю эти секреты – мне много рассказывали. У нее очень аккуратненько это все. Это челнок?

– Это челнок. Я возродила ткачество.

– Молодец, молодец!

– Мне сфотографировали рушники твои, прислали фотографии. Молодец!

– Это очень кропотливый труд.

– Вот этому человеку надо и станки делать – это несложно сегодня, и зарплату. И не только зарплату.

– Вот, пожалуйста. А ты говоришь: дворец, дворец.

– Ну что, эта малеча умеет уже?

– Немножко умеет, научили. Появился этот станок буквально три месяца назад. Поэтому девочка с удовольствием ткет.

– У нас не хватает станков?

– Ну, вот это старый станок, ему 100 лет.

– Это хорошо, что вы сохранили его.

Оторвать нас от корней не получилось. На сцене местные таланты организовали музыкальное путешествие по нашим сакральным точкам опоры. Народный юмор – это лучшая аналитика геополитических тенденций.

– ...Нам не страшна НАТА!