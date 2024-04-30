Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Редко кого из глав государств можно увидеть в полях. Многие ведь только к полям саммитов привыкли. Это говорит о небезразличии нашего Президента к развитию сельского хозяйства. Любое появление всегда под прицелом информационного противоборства. Даже из-за уборки камней в нашу сторону полетели камни. Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда. Подробности. Президенту демонстрируют всю линейку техники и для полевых работ, и для мелиорации.

Андрей Яроцкий, директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

У нас на 40 % дешевле, чем импортный аналог. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь все твое?

– Не совсем все, есть элементы, над которыми мы работаем, стараемся к концу года максимально увеличить уровень локализации.

– Дороговато, говоришь? Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Дороговато, но техника хорошая. Но мы уже говорили, надо цену снижать. Она нам абсолютно нужна. Один проход – и сеет, это же ускорение. 170 тысяч…

– Рублей? Андрей Яроцкий:

Конечно, рублей.

– 270 стоит чешский, но наш абсолютно ничем не уступает, машина высокой производительности. До 14 гектаров в час. Работу отечественных агрегатов – сеялки, тракторы, культиваторы – проверяют прямо на месте. Что называется, глубоко копают.