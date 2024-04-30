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Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

30 апреля 2024 18:41
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Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!-1

Редко кого из глав государств можно увидеть в полях. Многие ведь только к полям саммитов привыкли. Это говорит о небезразличии нашего Президента к развитию сельского хозяйства. Любое появление всегда под прицелом информационного противоборства. Даже из-за уборки камней в нашу сторону полетели камни.

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда. Подробности.

Президенту демонстрируют всю линейку техники и для полевых работ, и для мелиорации.

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!-4

Андрей Яроцкий, директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
У нас на 40 % дешевле, чем импортный аналог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь все твое?
– Не совсем все, есть элементы, над которыми мы работаем, стараемся к концу года максимально увеличить уровень локализации.
Дороговато, говоришь?

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Дороговато, но техника хорошая. Но мы уже говорили, надо цену снижать. Она нам абсолютно нужна. Один проход – и сеет, это же ускорение. 170 тысяч…
Рублей?

Андрей Яроцкий:
Конечно, рублей.
270 стоит чешский, но наш абсолютно ничем не уступает, машина высокой производительности. До 14 гектаров в час.

Работу отечественных агрегатов – сеялки, тракторы, культиваторы – проверяют прямо на месте. Что называется, глубоко копают.

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!-7

Александр Лукашенко:
Естественно, дорого. Почему? Потому что шарлатаны сидят на этой технике. В хорошие руки эту технику – трактор и такой агрегат – на 10 тысяч два таких агрегата.

Андрей Яроцкий:
Совершенно верно. Машина высокой производительности, классно готовит почву. 12 сантиметров заглубление – это идеально, чтобы подготовить почву, посевную ложу.

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!-10

Александр Лукашенко:
А где министр?

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства Беларуси:
Здесь!
Ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается?
– Ну что же я забыл.
– Глубина какая у тебя здесь? Ты помнишь, как это…
– Здесь будет до 4 сантиметров.
– 4-5. Даже тут на легких почвах и 6 вырастет. Нормально. Идеально.
– Даже 8 сантиметров получается.
– Не, 8 не будет.
– 10-12...

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# Рабочая поездка Президента # общество # Сергей Бартош # Андрей Яроцкий # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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