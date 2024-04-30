Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!
Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Редко кого из глав государств можно увидеть в полях. Многие ведь только к полям саммитов привыкли. Это говорит о небезразличии нашего Президента к развитию сельского хозяйства. Любое появление всегда под прицелом информационного противоборства. Даже из-за уборки камней в нашу сторону полетели камни.
Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда. Подробности.
Президенту демонстрируют всю линейку техники и для полевых работ, и для мелиорации.
Андрей Яроцкий, директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
У нас на 40 % дешевле, чем импортный аналог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь все твое?
– Не совсем все, есть элементы, над которыми мы работаем, стараемся к концу года максимально увеличить уровень локализации.
– Дороговато, говоришь?
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Дороговато, но техника хорошая. Но мы уже говорили, надо цену снижать. Она нам абсолютно нужна. Один проход – и сеет, это же ускорение. 170 тысяч…
– Рублей?
Андрей Яроцкий:
Конечно, рублей.
– 270 стоит чешский, но наш абсолютно ничем не уступает, машина высокой производительности. До 14 гектаров в час.
Работу отечественных агрегатов – сеялки, тракторы, культиваторы – проверяют прямо на месте. Что называется, глубоко копают.
Александр Лукашенко:
Естественно, дорого. Почему? Потому что шарлатаны сидят на этой технике. В хорошие руки эту технику – трактор и такой агрегат – на 10 тысяч два таких агрегата.
Андрей Яроцкий:
Совершенно верно. Машина высокой производительности, классно готовит почву. 12 сантиметров заглубление – это идеально, чтобы подготовить почву, посевную ложу.
Александр Лукашенко:
А где министр?
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства Беларуси:
Здесь!
Ищи зерно! Или ты уже забыл, как это делается?
– Ну что же я забыл.
– Глубина какая у тебя здесь? Ты помнишь, как это…
– Здесь будет до 4 сантиметров.
– 4-5. Даже тут на легких почвах и 6 вырастет. Нормально. Идеально.
– Даже 8 сантиметров получается.
– Не, 8 не будет.
– 10-12...
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