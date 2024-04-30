Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Недавно детально разобрали работу машиностроения. И к заводчанам были нарекания, и к ученым претензии. Сегодня перед Президентом попытались реабилитироваться. Создали технику, которая готова бороться даже с вымочками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неужели вымочки убирают они?

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства Беларуси:

Создается нужная подошва, переуплотненная. И получается как в тарелке. Когда мы ее разрушаем, влага уходит вниз.

– Уходит? Ты сам это проверял?

– Да.

Андрей Яроцкий, директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Плуг работает 24 сантиметра максимум. Ее надо разбивать. Вот это до 55-ти. Плюс разбивает все комья вот этими роликами с зубчатыми… Идеально.

Александр Лукашенко:

Если получается то, что вы говорите, – это хорошая машина.

По поручению Президента в Могилевской области на «Агромашсервисе» начали восстанавливать старую технику. Выглядит как из цеха.