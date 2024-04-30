Прямой эфир

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

30 апреля 2024 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»-1

Недавно детально разобрали работу машиностроения. И к заводчанам были нарекания, и к ученым претензии. Сегодня перед Президентом попытались реабилитироваться. Создали технику, которая готова бороться даже с вымочками.

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неужели вымочки убирают они?

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства Беларуси:
Создается нужная подошва, переуплотненная. И получается как в тарелке. Когда мы ее разрушаем, влага уходит вниз.
Уходит? Ты сам это проверял?
Да.

Андрей Яроцкий, директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:
Плуг работает 24 сантиметра максимум. Ее надо разбивать. Вот это до 55-ти. Плюс разбивает все комья вот этими роликами с зубчатыми… Идеально.

Александр Лукашенко:
Если получается то, что вы говорите, – это хорошая машина.

По поручению Президента в Могилевской области на «Агромашсервисе» начали восстанавливать старую технику. Выглядит как из цеха.

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»-7

Александр Лукашенко:
Мы делаем все? И отвалы? Клинья? Все делаем сами?
Здесь да.
Нам они очень нужны, потому что все-таки почвы каменистые.

Читайте также:

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке!

# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Сергей Бартош # Андрей Яроцкий # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!
30 апреля 2024 18:41

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов
30 апреля 2024 17:52

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице
30 апреля 2024 17:36

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
30 апреля 2024 17:33

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий
30 апреля 2024 17:33

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной
30 апреля 2024 17:32

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?
30 апреля 2024 17:28

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!
30 апреля 2024 17:26

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза
30 апреля 2024 17:20

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе
30 апреля 2024 17:07

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике
30 апреля 2024 17:02

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике