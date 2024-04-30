Прямой эфир

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки

30 апреля 2024 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки-1

Сильные регионы – приоритет внутренней политики. Требование Президента: комфортная среда должна быть близка даже для самых отдаленных деревень. В стране 5 тысяч сел, где меньше 10 жителей. Президенту показывают маркет на колесах. Автолавки и передвижные ФАПы для села делаем сами.

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки-4

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава»:
Ребята, которые непосредственно работают в автомагазине, приезжали к нам, и мы рисовали непосредственно под них. Конечно, была самая главная задача решить три вопроса: магазин должен работать, добираться в любые точки Республики Беларусь, продавать продукцию. Вторая задача – чтобы было удобно потребителю подходить, покупать, со всех сторон видеть выкладку товара. Ну и, конечно же, для продавцов.

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки-7

В сельскую торговлю частник не идет, а государство людей не забудет. За год автолавки потребкооперации преодолели километраж, кратный 36 расстояниям от Земли до Луны. К автолавке подошел и Президент. Общение получилось по-простому и тепло.

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд не простой, но благодарный. Люди очень благодарны, когда приезжаешь, да? Все есть, что в магазине, просто объемы другие. А ей, наверное, и не нужно большие объемы? Или нужно?
Нет, нет. Больше не надо. Машинка – самое то. Очень хорошая машина, удобная. Во-первых, просторная. Во-вторых, очень много холодильников.

Читайте также:

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Лукашенко: старые фермы, здания, помещения – всё это надо убрать, по всей республике

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»
30 апреля 2024 18:58

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!
30 апреля 2024 18:41

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов
30 апреля 2024 17:52

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице
30 апреля 2024 17:36

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
30 апреля 2024 17:33

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий
30 апреля 2024 17:33

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной
30 апреля 2024 17:32

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?
30 апреля 2024 17:28

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!
30 апреля 2024 17:26

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза
30 апреля 2024 17:20

Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе
30 апреля 2024 17:07

Доярка, механик, врач. В Гродно наградили лучших представителей профессий в регионе