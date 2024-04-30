«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки
Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Сильные регионы – приоритет внутренней политики. Требование Президента: комфортная среда должна быть близка даже для самых отдаленных деревень. В стране 5 тысяч сел, где меньше 10 жителей. Президенту показывают маркет на колесах. Автолавки и передвижные ФАПы для села делаем сами.
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава»:
Ребята, которые непосредственно работают в автомагазине, приезжали к нам, и мы рисовали непосредственно под них. Конечно, была самая главная задача решить три вопроса: магазин должен работать, добираться в любые точки Республики Беларусь, продавать продукцию. Вторая задача – чтобы было удобно потребителю подходить, покупать, со всех сторон видеть выкладку товара. Ну и, конечно же, для продавцов.
В сельскую торговлю частник не идет, а государство людей не забудет. За год автолавки потребкооперации преодолели километраж, кратный 36 расстояниям от Земли до Луны. К автолавке подошел и Президент. Общение получилось по-простому и тепло.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд не простой, но благодарный. Люди очень благодарны, когда приезжаешь, да? Все есть, что в магазине, просто объемы другие. А ей, наверное, и не нужно большие объемы? Или нужно?
– Нет, нет. Больше не надо. Машинка – самое то. Очень хорошая машина, удобная. Во-первых, просторная. Во-вторых, очень много холодильников.
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