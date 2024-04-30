«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Сильные регионы – приоритет внутренней политики. Требование Президента: комфортная среда должна быть близка даже для самых отдаленных деревень. В стране 5 тысяч сел, где меньше 10 жителей. Президенту показывают маркет на колесах. Автолавки и передвижные ФАПы для села делаем сами.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ-Купава»:

Ребята, которые непосредственно работают в автомагазине, приезжали к нам, и мы рисовали непосредственно под них. Конечно, была самая главная задача решить три вопроса: магазин должен работать, добираться в любые точки Республики Беларусь, продавать продукцию. Вторая задача – чтобы было удобно потребителю подходить, покупать, со всех сторон видеть выкладку товара. Ну и, конечно же, для продавцов.