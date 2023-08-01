Лукашенко рассказал, почему хочет оставить бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Какие-то подразделения ЧВК «Вагнер» перешли в армию России, кто-то работает в Африке, отдельная часть будет находиться на территории Беларуси. Глава государства обозначил, что хочет оставить этих бойцов в ВС нашей страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил во вторник, 1 августа, во время рабочей поездки в Брестскую область, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что инициатива оставить военных ЧВК «Вагнер» в Беларуси, а далее, отталкиваясь от них, создать контрактную армию, – идея его. «У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, это их профессия – воевать или защищать страну», – сказал Лукашенко.

Говоря о контрактной армии, Президент подчеркнул, что цель ее создания одна – возможность в будущем защитить Беларусь. К войне здесь не стремятся, подчеркнул глава государства. Если противник увидит, что страна сможет дать ответ с большими потерями для него, никогда не будет нападать.

Говоря о нахождении отрядов «Вагнер» в Беларуси, Лукашенко обратил внимание, что сюда они перемещены, чтобы передать боевой опыт нашим бригадам, которые находятся в Бресте и Гродно. «Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, – это наполовину армия, вы тоже это хорошо понимаете», – сказал Президент.

Фото: president.gov.by