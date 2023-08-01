Новости Беларуси. Жатва на особом контроле. Эта неделя, как анонсировал глава государства, будет посвящена вопросам уборочной. Как обстоят дела на хлебных нивах западного региона, Александр Лукашенко проверит лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа в графике Президента рабочая поездка в Брестскую область. Сперва Александр Лукашенко осмотрит поля с воздуха, а после – с земли. Ответственные доложат о ходе страды и развитии сельского хозяйства в регионе.

В первую очередь Александра Лукашенко интересует процесс уборки пшеницы и озимого рапса. Также в фокусе внимания – соблюдение технологий и дисциплина.

Брестской области повезло с погодными условиями больше, чем другим регионам. Здесь ожидают неплохой урожай. Но мало собрать хлебный колос, зерно еще нужно сохранить. Также запланировано посещение предприятия «Беловежский». Ожидается разговор на тему строительства и реконструкции молочно-товарных комплексов. Посетит Президент и одноименный агрогородок, продегустирует местную продукцию и побеседует с жителями.