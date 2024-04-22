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Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая

22 апреля 2024 11:41
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Взаимные визиты и контакты на всех уровнях залог построения продуктивных и прочных дружественных связей. И приезд в Беларусь представителей Коммунистической партии Китая – яркое подтверждение успешно развивающегося взаимодействия госорганов наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая-1

В Палате представителей состоялись переговоры с зарубежной делегацией. Беседа получилась обстоятельной. Затронули все вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отметили положительную динамику по части экономического, инвестиционного взаимодействия. Товарооборот между нашими странами уже превысил 8 миллиардов долларов, показав рост более 34 %, и над увеличением этих цифр работа продолжится. Уделили внимание и теме межпарламентского сотрудничества.

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ключевым является создание комитетов высокого уровня по межпарламентскому сотрудничеству. Сейчас Национальное собрание завершает формирование белорусской части этого комитета, и мы приступим к реализации этого соглашения и решению ряда конкретных вопросов, прежде всего связанных с поддержкой, сопровождением реализации договоренностей на высшем и высоком уровнях.

Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая-7

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в гуманитарной сфере, теме образования. Так, достигнута договоренность о посещении Китая представителями белорусской молодежи.

# Беларусь-Китай # общество # Сергей Рачков

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