Депутаты встретились с представителями Коммунистической партии Китая

Взаимные визиты и контакты на всех уровнях залог построения продуктивных и прочных дружественных связей. И приезд в Беларусь представителей Коммунистической партии Китая – яркое подтверждение успешно развивающегося взаимодействия госорганов наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей состоялись переговоры с зарубежной делегацией. Беседа получилась обстоятельной. Затронули все вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отметили положительную динамику по части экономического, инвестиционного взаимодействия. Товарооборот между нашими странами уже превысил 8 миллиардов долларов, показав рост более 34 %, и над увеличением этих цифр работа продолжится. Уделили внимание и теме межпарламентского сотрудничества.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ключевым является создание комитетов высокого уровня по межпарламентскому сотрудничеству. Сейчас Национальное собрание завершает формирование белорусской части этого комитета, и мы приступим к реализации этого соглашения и решению ряда конкретных вопросов, прежде всего связанных с поддержкой, сопровождением реализации договоренностей на высшем и высоком уровнях.