Диверсантов из его группы называли «белыми призраками». Доска в честь Героя СССР Мирковского установлена в Минске

Новости Беларуси. Сегодня, 11 ноября, в Минске открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза Евгения Мирковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой выступили ветераны пограничной службы и действующие стражи государственных рубежей.

В годы Великой Отечественной войны Мирковский организовал партизанское движение. Разведывательно-диверсионная группа, а позже и отряд, которым он руководил, действовали в Орловской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Волынской, Гомельской, Ровенской и Брестской областях, а также в Польше. Диверсантов из группы Мирковского фашисты называли «белыми призраками». Они появлялись и уходили незаметно. После войны Евгений Иванович трудился на благо Минска, служил в пограничных войсках.

Михаил Оксенюк, начальник управления Госпогранкомитета Беларуси:

Пока строился микрорайон, мы вынашивали такую инициативу, чтобы на этой улице разместить памятную доску. И сегодня, в Год исторической памяти, на средства офицеров Госпогранкомитета, ветеранов органов пограничной службы создана эта памятная доска. Мы сегодня еще ведем работу по присвоению имен героев-пограничников пограничным заставам. Такая работа будет продолжаться в следующем году, в год 105-летия органов пограничной службы.