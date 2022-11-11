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Поддерживать друг друга в непростых условиях санкций – о чём говорила Кочанова с послом ОАЭ? 

11 ноября 2022 15:34
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Новости Беларуси. Развитие торговли, привлечение инвестиций, межпарламентское взаимодействие, гуманитарная деятельность и поддержка друг друга в непростых условиях односторонних экономических ограничений со стороны Запада. О перспективах сотрудничества нашей страны и ОАЭ говорили на встрече спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддерживать друг друга в непростых условиях санкций – о чём говорила Кочанова с послом ОАЭ? -1

Ибрагим Салим Мохаммед аль-Мушаррах недавно возглавил представительство и уверен, что у стран огромные возможности развития взаимодействия во всех сферах. И белорусский павильон на крупной выставке «ЭКСПО» в Дубае это продемонстрировал всему миру, представив потенциал страны.

Поддерживать друг друга в непростых условиях санкций – о чём говорила Кочанова с послом ОАЭ? -4

Беларусь и ОАЭ связывают 30-летние дипотношения. За этот период сделано немало. Стороны успешно реализуют ряд совместных проектов, в их числе «Северный берег». Важное значение Беларусь придает межпарламентскому взаимодействию. Уже работает группа дружбы. Что касается торгово-экономического блока – цифры взаимных поставок растут. Партнеры ищут новые точки сотрудничества.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Наталья Кочанова # Ибрагим Салим Мохаммед аль-Мушаррах # Фотофакт

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