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Что нужно для хорошей рыбалки? Поговорили с профессионалом

29 июля 2024 10:31
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Лето, озеро, удочка и поплавок – звучит романтично. А как на самом деле? Об особенностях летней рыбалки поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Кривцов, рыбак.

Александр Стасевич, ведущий:
Летняя рыбалка – это романтика или труд?

Что нужно для хорошей рыбалки? Поговорили с профессионалом -1

Сергей Кривцов, рыбак:
Утром и вечером самый клев. Иногда вечером даже лучше. Когда жарко, рыба прячется в водоросли, заходит отдыхать, спит.

Юлия Самусенко, ведущая:
Что нужно для хорошей рыбалки? Какая наживка лучше?

Сергей Кривцов:
Сейчас лучше всего перловка, а так в зависимости от времени года. На перловку берет крупнее, на червя много сорной рыбы клюет.

Подробности в видео.

# Хобби # общество # Сергей Кривцов # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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