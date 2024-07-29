Что нужно для хорошей рыбалки? Поговорили с профессионалом

Лето, озеро, удочка и поплавок – звучит романтично. А как на самом деле? Об особенностях летней рыбалки поговорили с гостем.

Сергей Кривцов, рыбак:

Утром и вечером самый клев. Иногда вечером даже лучше. Когда жарко, рыба прячется в водоросли, заходит отдыхать, спит.

Юлия Самусенко, ведущая:

Что нужно для хорошей рыбалки? Какая наживка лучше?

Сергей Кривцов:

Сейчас лучше всего перловка, а так в зависимости от времени года. На перловку берет крупнее, на червя много сорной рыбы клюет.