Что нужно для хорошей рыбалки? Поговорили с профессионалом

Лето, озеро, удочка и поплавок – звучит романтично. А как на самом деле? Об особенностях летней рыбалки поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергей Кривцов, рыбак.
Александр Стасевич, ведущий:
Летняя рыбалка – это романтика или труд?
Сергей Кривцов, рыбак:
Утром и вечером самый клев. Иногда вечером даже лучше. Когда жарко, рыба прячется в водоросли, заходит отдыхать, спит.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что нужно для хорошей рыбалки? Какая наживка лучше?
Сергей Кривцов:
Сейчас лучше всего перловка, а так в зависимости от времени года. На перловку берет крупнее, на червя много сорной рыбы клюет.
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