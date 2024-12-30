Лукашенко: выставочный центр должен быть сдан под ключ к 9 мая

Основным докладчиком на сегодняшнем мероприятии стал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Потому разговор не ограничился вопросами, связанными с метрополитеном. Среди «‎острых тем», которые затронули, – работа Минского международного выставочного центра. В выходные в комплексе открылась масштабная выставка «‎Моя Беларусь». На площадке в 30 тысяч квадратных метров представлены наши ключевые достижения: от науки до культуры. Выставка вызвала ажиотаж у посетителей уже в первый день работы, что наглядно показывает успешность проекта. Президент 30 декабря публично озвучил некоторые подробности касательно новой площадки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается выставочного центра. Я не стал вас торопить по открытию. Но хочу предупредить, чтобы ты был в курсе дела и предупредил инвесторов, что выставочный центр должен быть от двери до конференц-зала построен, как они обещали. Это за их счет, и никаких отступлений здесь быть не может. Там хороший проект, поэтому все нужно сделать, без всяких отступлений. Даже попросить, чтобы они в порядок привели, там пяточки есть лесные, чтобы это были парковые зоны, где-то добавят, может быть, чего-то. Но там же людям надо и куда-то выйти и отдохнуть. Пускай делают. Не бедные, во-первых, а во-вторых, это удобный проект. И бегать ко мне их даже не посылай. Я тебе сказал публично, что там нужно сделать. Все должны сдать. Выставочный центр должны сдать под ключ: и стоянки, и освещение – все-все. Чтобы это лицо было. Это же иностранная компания строит. Когда мы с Президентом в Эмиратах обсуждали эту тему (он меня инициативно спросил, как они работают), я не стал погружаться в детали, сказал, что работают хорошо. Поэтому все должны сделать как надо. Чтобы к 9 мая весь комплекс был сделан. То, что они обещали мне. Ко всем одинаковое отношение: к китайцам, к этим. Меня Си Цзиньпин тоже предупредил: если только, говорит, наши плохо работают, скажи мне. А то они бегают вокруг и начинают что-то доказывать: кто там ближе к Президенту, кто дальше. Ближе всех к Президенту в Минске – это ты и минчане.

После всех докладов и общения с работниками столичной «подземки» Президент ознакомился с новыми станциями. Во время небольшого экскурса – Александр Лукашенко подробно интересовался третьей веткой метро – ходом строительства и перспективами.