В чём секрет семейного счастья? Пообщались с героиней, удостоенной ордена Матери

12 представительниц Минской области удостоены почетной награды – ордена Матери. Его вручают за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей. Среди награжденных и жительница Клецкого района Елена Жуковская. Вместе с мужем она растит четырех сыновей и дочку, работает поваром в детском саду и занимается домашним хозяйством, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Какое оно – материнское счастье – материал Анастасии Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент: В этом доме царит атмосфера тепла и уюта и звучит звонкий смех. Здесь живет семья Жуковских, где воспитываются пять замечательных детишек.

Познакомилась пара в Клецке, Елена училась в колледже, а Александр приехал в гости. С первого взгляда между молодыми людьми возникла симпатия, а через год поженились. Вот уже 16 лет живут сплоченно и дружно. В семье четыре мальчика, а разбавляет мужской коллектив дочка Валерия.

Александр Жуковский:

Детей отвожу я в садик, школу, старшего – в училище. По возможности, если на обеде дома, я их забираю.

– Какой бы взрослый ребенок ни был, ему тоже хочется внимания.

Ребята дружат, делают все сообща, поддерживают один одного и во всем помогают маме. Один из главных приоритетов в воспитании детей у Елены Жуковской – уважать старших и быть отзывчивым и добрым человеком.