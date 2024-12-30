В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»

В Стародорожском лесхозе создают новые «зеленые ясли». Под сосну обыкновенную отвели 20 гектаров. На этой плантации будут выращивать улучшенную селекцию, чтобы получать элитсемена для лесокультурного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По периметру высадили фильтрующую березовую полосу. Таким образом дерево будет защищать молодняк, и он сможет хорошо опыляться. А чтобы дикие животные не нанесли вред, плантацию огородили.

Юлия Бухал, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Стародорожского лесхоза:

Закладка проводилась посадкой привитых саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой по определенной схеме путем смешения клонов. До вступления лесосеменной плантации в стадию плодоношения за ней проводятся уходы за почвой, поливы, внесение удобрений, формирование кроны, а также борьба с болезнями и вредителями. Буквально 10 лет понадобится, чтобы собирать семена в неплохом объеме, порядка 180 килограммов.

В этом году в питомнике ввели в эксплуатацию поле доращивания с рамповой системой полива, что позволяет адаптировать посадочный материал к окружающей среде. Также здесь возводят теплицу для выращивания около 320 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой.