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В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»

30 декабря 2024 13:54
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В Стародорожском лесхозе создают новые «зеленые ясли». Под сосну обыкновенную отвели 20 гектаров. На этой плантации будут выращивать улучшенную селекцию, чтобы получать элитсемена для лесокультурного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»-2

По периметру высадили фильтрующую березовую полосу. Таким образом дерево будет защищать молодняк, и он сможет хорошо опыляться. А чтобы дикие животные не нанесли вред, плантацию огородили.

В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»-4

Юлия Бухал, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Стародорожского лесхоза:
Закладка проводилась посадкой привитых саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой по определенной схеме путем смешения клонов. До вступления лесосеменной плантации в стадию плодоношения за ней проводятся уходы за почвой, поливы, внесение удобрений, формирование кроны, а также борьба с болезнями и вредителями.

Буквально 10 лет понадобится, чтобы собирать семена в неплохом объеме, порядка 180 килограммов.

В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»-6

В этом году в питомнике ввели в эксплуатацию поле доращивания с рамповой системой полива, что позволяет адаптировать посадочный материал к окружающей среде. Также здесь возводят теплицу для выращивания около 320 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой.

В Стародорожском лесхозе создают новые «зелёные ясли»-8

Дмитрий Манько, главный лесничий Стародорожского лесхоза:
Преимущество посадочного материала с закрытой корневой системой заключается в лучшей приживаемости по сравнению с сеянцами с открытой корневой системой и возможности проводить лесовосстановительные работы в более поздние сроки.

На завершающей стадии готовности находится инвестпроект лесхоза – линия лесопиления для производства обрезных материалов. Это даст возможность перерабатывать древесину в еще больших объемах и улучшить качество готовой продукции. Мощность новой линии позволит производить 50-60 кубометров.

# Государственная лесная политика

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