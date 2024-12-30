Прямой эфир

Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»

30 декабря 2024 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дарить добро и приносить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает путешествие по Минской области. Свой вклад решили внести и школьники из Старых Дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»-2

В центре детского творчества царит особая предновогодняя атмосфера. Работа кипит в каждой мастерской. В одной из них школьники создают праздничные открытки. Это уже стало доброй традицией. Ведь в Новый год так важно дарить чудеса. И даже маленький жест может стать большим подарком.

Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»-4

Арсений Кухта, учащийся средней школы № 2:
Мы сделали открытку, все вместе. Я приклеил надпись «С Новым годом», елочку, бантик. Подарю ее своим ровесникам.

Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»-6

Атмосфера творчества и в гончарной мастерской. Здесь дети лепят поделки из глины. А именно символ наступающего года – змею. Фантазии нет границ. Ребята украсили свои работы яркими узорами и деталями. Год под таким знаком должен принести много радости и новых свершений.

Подробнее в видеоматериале.

# Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
В чём секрет семейного счастья? Пообщались с героиней, удостоенной ордена Матери
30 декабря 2024 13:51

В чём секрет семейного счастья? Пообщались с героиней, удостоенной ордена Матери

Свято-Елисаветинский монастырь Минска принял участие в Рождественской выставке на ВДНХ. Вот как создавалась экспозиция
30 декабря 2024 12:48

Свято-Елисаветинский монастырь Минска принял участие в Рождественской выставке на ВДНХ. Вот как создавалась экспозиция

Маленькими шажками к большой мечте. Узнали, как иппотерапия помогла ребёнку с ДЦП
30 декабря 2024 12:17

Маленькими шажками к большой мечте. Узнали, как иппотерапия помогла ребёнку с ДЦП