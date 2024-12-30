Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»

Дарить добро и приносить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает путешествие по Минской области. Свой вклад решили внести и школьники из Старых Дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дарить добро и приносить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает путешествие по Минской области. Свой вклад решили внести и школьники из Старых Дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В центре детского творчества царит особая предновогодняя атмосфера. Работа кипит в каждой мастерской. В одной из них школьники создают праздничные открытки. Это уже стало доброй традицией. Ведь в Новый год так важно дарить чудеса. И даже маленький жест может стать большим подарком.
Арсений Кухта, учащийся средней школы № 2:
Мы сделали открытку, все вместе. Я приклеил надпись «С Новым годом», елочку, бантик. Подарю ее своим ровесникам.
Атмосфера творчества и в гончарной мастерской. Здесь дети лепят поделки из глины. А именно символ наступающего года – змею. Фантазии нет границ. Ребята украсили свои работы яркими узорами и деталями. Год под таким знаком должен принести много радости и новых свершений.
Подробнее в видеоматериале.