Школьники из Старых Дорог присоединились к марафону «Наши дети»

Дарить добро и приносить тепло и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает путешествие по Минской области. Свой вклад решили внести и школьники из Старых Дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В центре детского творчества царит особая предновогодняя атмосфера. Работа кипит в каждой мастерской. В одной из них школьники создают праздничные открытки. Это уже стало доброй традицией. Ведь в Новый год так важно дарить чудеса. И даже маленький жест может стать большим подарком.

Арсений Кухта, учащийся средней школы № 2:

Мы сделали открытку, все вместе. Я приклеил надпись «С Новым годом», елочку, бантик. Подарю ее своим ровесникам.