Лукашенко высказался про опасные последствия развития нейросетей

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мой коллега Андрей Кривошеев высказал общую обеспокоенность думающих журналистов – не будут ли с помощью ИИ расставлять точки и акценты в электоральном процессе?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опасность нейросетей не только в том, что они будут вещать чьими-то голосами. Это мы объясним людям. Если будет чрезвычайно, это равносильно войне, мы будем военным образом действовать, но свою страну мы не отдадим. Мы применим все методы, в этом можете не сомневаться. Второе. Вы, наверное, заметили, что, будучи в Эмиратах, я там сутки посвятил, чтобы в том числе с китайцами обсудить эту проблему. Главное, чтобы те, кто впереди нас, это прежде всего США (Китай против нас не будет бороться), чтобы они не разрушили нам страну. И если американцы, инвестировав туда полтриллиона долларов, думают, что они, опередив других, на этом что-то получат, они могут получить обратный эффект. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры типа Маска, они пусть думают еще и о том, что это может быть направлено против них. Они этого зверя из клетки выпустят, и он оскалит зубы против них. Весь мир будет так себя и вести.
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