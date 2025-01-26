Я в этом кресле не задержусь – Лукашенко о том, кто может занять пост Президента

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран.
Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.
Лукашенко уже в истории и белорусской государственности, и международных отношений. Но сегодня его спросили и о будущем. Это был самый прогнозируемый вопрос, а станет, наверное, самым цитируемым.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не думаете, что вот выборы – это мое решение, что это все только от меня зависит. Ну я разве мог уйти с клеймом, что я испугался и кого-то бросил? Даже не испугался, но вот бросил и ушел. Ты должен забыть про свое и должен сконцентрироваться на государственном. Если по-настоящему. Если ты не пришел там богатым стать, миллиардером, что-то наворовать, что-то унести, на Запад вывезти или еще куда-то. Вот по-настоящему: от всего отрекайся и забывай. Я, например, так понимаю свою миссию, не мессию, а миссию Президента. Но народу будем предлагать кандидатуры те, которые будут помоложе нас (смена поколений идет), и которые могут удержать тот курс, который мы сформировали и который проводим. Поэтому если мы придем к общему мнению, что у нас есть мужики, которые возглавят эту страну и будут в правильном направлении ее вести, поверьте, я в этом кресле не задержусь.
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