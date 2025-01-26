Лукашенко: оппозиция – это те, кто находится в стране. Я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.

В этом году выборы для нас, как и обычно раньше, спокойный процесс. Пикантности предавало лишь поведение так называемой оппозиции и в итоге их же стараниями временное похолодание с Западом. Но сейчас те, кто находятся в беглых штабах, после восьми вечера теряют даже притянутую за уши легитимность. Несмотря на их оголтелую политику, не удастся перекричать желание стран и народов продолжать общение. О диалоге и с кем все-таки официальный Минск будет разговаривать – вопрос от немецких медиа.