Лукашенко: оппозиция – это те, кто находится в стране. Я готов вести диалог с теми, от кого что-то зависит

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.
В этом году выборы для нас, как и обычно раньше, спокойный процесс. Пикантности предавало лишь поведение так называемой оппозиции и в итоге их же стараниями временное похолодание с Западом. Но сейчас те, кто находятся в беглых штабах, после восьми вечера теряют даже притянутую за уши легитимность. Несмотря на их оголтелую политику, не удастся перекричать желание стран и народов продолжать общение. О диалоге и с кем все-таки официальный Минск будет разговаривать – вопрос от немецких медиа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оппозиция – это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит. Вот от оппозиции в нашей стране Анна Конопацкая, один из кандидатов в Президенты, она меня критикует уже лет 15, не переставая. И ее настойчивость некоторыми людьми у нас в обществе поддерживается, я это знаю, вечером мы будем знать, насколько поддерживается. Коммунисты, как бы меня ни хвалили, у них тоже по отдельным вопросам есть претензии к действующей власти. Они это видят по-другому. Вот с ними я готов вести диалог. И с другими кандидатами. А те… Что от них зависит? Это вам надо с ними, господа немцы, вести диалог. Смотрите, не прозевайте. Они вам подкинут столько проблем, что очухаться не сможете потом. Я вас предупреждал – вы создаете в Польше, Литве хоругви, а в Украине создали белорусский добровольческий корпус, смотрите, чтобы они эти пулеметы против вас не повернули.
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