Контракты на 40 млн долларов! В Минске проходит второй день международной выставки MILEX-2025

Контракты на 40 миллионов долларов – с такими результатами завершился первый день работы MILEX-2025. Международную выставку посетили больше 4 тысяч экспертов и профильных специалистов. Старт дан яркий, 22 мая милитари-салон продолжает работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшие образцы бронетехники и беспилотной авиации, инновационные разработки белорусского военпрома и лучшие достижения иностранных государств – более 750 моделей военной продукции демонстрирует выставка MILEX-2025. В деловой программе этого дня – ряд встреч, заседаний и диалоговых площадок. Одна из ключевых – международная научная конференция. Эксперты из Беларуси, России, Индии, Пакистана и других стран обсуждают вопросы развития вооружения, военной и специальной техники и технологий двойного назначения. К форуму присоединились около 300 специалистов.

Кирилл Ковтун, начальник отдела организации создания (модернизации) ВВСТ управления развития ВВСТ государственного военно-промышленного комитета Беларуси: Стадии жизненного цикла у каждого изделия они есть разные, в том числе его нужно разработать, его нужно испытать это изделие, его нужно поставить на производство и серийно выпускать. Вот мы сегодня нацелены на нишу разработчиков. В организациях, ходящих в систему государственного и промышленного комитета сегодня трудятся более 3500 людей, которые так или иначе заняты в разработке. И вот это их поле сегодня, где они смогут обсудить, где они смогут заинтересоваться и собственно обменяться мнениями.

Екатерина Згировская, официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» (Россия):

Россия и Беларусь – это Союзное государство. У нас общее оборонное пространство. Здесь имеют смысл так называемые унификации систем вооружения и военной техники. Мы впервые за рубежом представляем целую линейку беспилотников марки «Supercam», которую мы производим. Это четыре беспилотника различного назначения. В первую очередь это наш флагманский продукт «Supercam S350». Он уже известен в Беларуси. Между прочим, Беларусь была первой страной, которая для своей армии его закупила.

Напомним, в 2025 году MILEX проходит в Минском международном выставочном центре. Общая площадь экспозиции – более 11,5 тысячи квадратных метров. Это почти два футбольных поля. Выставка развернулась как внутри, так и снаружи центра – здесь представлен весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства.