В Беларуси значительно сократилось количество детских домов

В Беларуси за последние 15 лет значительно сократилось количество детских домов. Сейчас их насчитывается около 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сирот и детей, оставшихся без близких родственников, усыновляют, оформляют опеку и попечительство, а также определяют к так называемым профессиональным приемным родителям. Благодаря системной работе 12 тысяч несовершеннолетних, у которых нет родных, живут в семьях.

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

Процесс деинституционализации сиротства в Республике Беларусь осуществляется уже достаточно давно. И практически 90 % сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране проживают на семейных формах устройства. Впервые в Беларуси проводится фестиваль приемных родителей и родителей-воспитателей. Он собрал свыше 150 усыновителей и опекунов. Для присутствующих подготовили обширную интерактивную программу с мастер-классами по рукоделию, профориентационными экспресс-тестами. И, конечно, с лекциями, которые проводят педагоги и психологи. Но самое главное – приемные родители могут общаться и обмениваться опытом.