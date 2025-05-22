В Беларуси значительно сократилось количество детских домов
В Беларуси за последние 15 лет значительно сократилось количество детских домов. Сейчас их насчитывается около 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сирот и детей, оставшихся без близких родственников, усыновляют, оформляют опеку и попечительство, а также определяют к так называемым профессиональным приемным родителям. Благодаря системной работе 12 тысяч несовершеннолетних, у которых нет родных, живут в семьях.
Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:
Процесс деинституционализации сиротства в Республике Беларусь осуществляется уже достаточно давно. И практически 90 % сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране проживают на семейных формах устройства.
Впервые в Беларуси проводится фестиваль приемных родителей и родителей-воспитателей. Он собрал свыше 150 усыновителей и опекунов. Для присутствующих подготовили обширную интерактивную программу с мастер-классами по рукоделию, профориентационными экспресс-тестами. И, конечно, с лекциями, которые проводят педагоги и психологи. Но самое главное – приемные родители могут общаться и обмениваться опытом.
Мария Белякова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Смолевичского района:
Мы делимся опытом, обмениваемся, то есть друг друга поддерживаем. Это очень важно. Также получаем много очень полезной информации здесь. Все площадки очень полезны. Хочется, конечно, обойти все по максимуму, насколько возможно, потому что всегда узнаешь что-то новое.
На фестивале подвели промежуточные итоги фото-челленджа «Семья – это», который проводится до 30 мая. В нем уже приняли участие полторы тысячи белорусов, не безразличных к семейным ценностям. Организаторы мероприятия собрали в галерею лучшие работы на сегодня.