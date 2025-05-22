Громкие назначения у Лукашенко. Кадровые изменения в АП, руководстве районов и не только

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Слова от сердца. А ведь были они написаны в далеком 1941-м на листке рукой Константина Симонова.