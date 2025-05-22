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Громкие назначения у Лукашенко. Кадровые изменения в АП, руководстве районов и не только

22 мая 2025 10:43
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел в четверг, 22 мая, кадровые назначения. Лидер Беларуси назначил:

  • Петкевич Наталью Владимировну – заместителем премьер-министра Республики Беларусь;
  • Вакульчика Валерия Павловича – руководителем Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
  • Перцова Владимира Борисовича – первым заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
  • Караника Владимира Степановича – председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси;
  • Рогащука Николая Михайловича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии;
  • Юргевича Владимира Иосифовича – помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области;
  • Картуна Андрея Михайловича – заместителем председателя правления Национального банка;
  • Скобялко Дениса Константиновича – заместителем председателя правления Национального банка;
  • Шерстнева Николая Николаевича – заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
  • Амбразевича Юрия Георгиевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.
Громкие назначения у Лукашенко. Кадровые изменения в АП, руководстве районов и не только-1

Президент Беларуси, кроме этого, также дал согласие на назначение:

  • Шилова Василия Николаевича – председателем Полоцкого райисполкома;
  • Лавринова Виталия Васильевича – председателем Верхнедвинского райисполкома;
  • Ярохновича Александра Сергеевича – председателем Миорского райисполкома;
  • Кашмило Сергея Геннадьевича – председателем Шарковщинского райисполкома;
  • Прудниковой-Кирпиченок Елены Владимировны – заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы экономики);
  • Гурина Максима Николаевича – председателем Бобруйского горисполкома;
  • Жерносекова Алексея Владимировича – председателем Чериковского райисполкома;
  • Томильчика Эдуарда Валентиновича – главой администрации Октябрьского района г. Минска;
  • Панасюка Олега Владимировича – генеральным директором ОАО «Керамин»;
  • Яцкевича Игоря Георгиевича – ректором УО «Белорусская государственная академия авиации»;
  • Короткевич Светланы Ивановны – заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
  • Карася Андрея Николаевича – первым заместителем министра лесного хозяйства;
  • Малашевича Игоря Игоревича – заместителем министра лесного хозяйства;
  • Долгого Владислава Александровича – заместителем министра энергетики;
  • Аношенко Константина Борисовича – заместителем министра энергетики;
  • Шепелевича Вадима Георгиевича – управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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