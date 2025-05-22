Громкие назначения у Лукашенко. Кадровые изменения в АП, руководстве районов и не только

Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел в четверг, 22 мая, кадровые назначения. Лидер Беларуси назначил:
- Петкевич Наталью Владимировну – заместителем премьер-министра Республики Беларусь;
- Вакульчика Валерия Павловича – руководителем Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
- Перцова Владимира Борисовича – первым заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
- Караника Владимира Степановича – председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси;
- Рогащука Николая Михайловича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии;
- Юргевича Владимира Иосифовича – помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области;
- Картуна Андрея Михайловича – заместителем председателя правления Национального банка;
- Скобялко Дениса Константиновича – заместителем председателя правления Национального банка;
- Шерстнева Николая Николаевича – заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
- Амбразевича Юрия Георгиевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.