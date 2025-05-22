Под вашим руководством Беларусь достигла успехов по всем направлениям национального развития – Лю Гочжун

Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений – заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном. В эти дни китайская делегация находится в нашей стране с рабочим визитом. Стороны еще раз подтвердили твердую приверженность курсу на всепогодное и стратегическое партнерство и намерения укреплять взаимоотношения, которые наполняются новыми проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай значительно продвинулись в отношениях и в конкретных направлениях, отметил глава государства, подчеркнув ключевую роль Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии сотрудничества. Страны регулярно обмениваются визитами на высшем уровне, что свидетельствует о важности двусторонних отношений. Достижение такого взаимного интереса – это заслуга лидеров двух государств.

Лю Гочжун в свою очередь поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал Александру Лукашенко дружеский привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. Являясь сопредседателем Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, заседание которого 21 мая состоялось в Минске, отметил положительную динамику развития отношений.