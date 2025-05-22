Под вашим руководством Беларусь достигла успехов по всем направлениям национального развития – Лю Гочжун
Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений – заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Гочжуном. В эти дни китайская делегация находится в нашей стране с рабочим визитом. Стороны еще раз подтвердили твердую приверженность курсу на всепогодное и стратегическое партнерство и намерения укреплять взаимоотношения, которые наполняются новыми проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай значительно продвинулись в отношениях и в конкретных направлениях, отметил глава государства, подчеркнув ключевую роль Председателя КНР Си Цзиньпина в развитии сотрудничества. Страны регулярно обмениваются визитами на высшем уровне, что свидетельствует о важности двусторонних отношений. Достижение такого взаимного интереса – это заслуга лидеров двух государств.
Лю Гочжун в свою очередь поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал Александру Лукашенко дружеский привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. Являясь сопредседателем Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, заседание которого 21 мая состоялось в Минске, отметил положительную динамику развития отношений.
Лю Гочжун, заместитель премьера Государственного совета Китая:
В последние годы китайско-белорусские отношения демонстрируют положительную динамику развития и вышли на беспрецедентно высокий уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства. Это стало возможным, конечно, прежде всего благодаря стратегическому руководству лидеров двух стран. Это также является отличным результатом постоянного укрепления политического взаимодоверия, наращивания взаимовыгодного сотрудничества и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене. Под вашим руководством Беларусь достигла впечатляющих успехов по всем направлениям национального развития. Будучи хорошим другом и партнером вашей страны, Китай приветствует это.
В Минске состоялось шестое заседание Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. По итогам заседания подписан ряд документов. В их числе – меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики. Определены флагманские проекты на ближайшие годы. Закреплено намерение объявить 2026-2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.