От местной вертикали до Администрации Президента – громкие назначения у Лукашенко

То, что китайская делегация такого высокого уровня прибыла в Минск, говорит о заинтересованности партнеров, – подчеркнул глава государства, назначая новых руководителей. Кадры – это второе мероприятие в рабочем графике Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в списке – 26 фамилий. Кадровые назначения в руководстве местной вертикали пяти районов страны, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, а также одного из районов столицы.
- Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра Беларуси.
- Владимир Перцов – первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси.
- Валерий Вакульчик стал руководителем Аппарата Совета Министров.
- Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая представителя при ФАО и ЮНЕСКО.
- Помощником Президента Беларуси – инспектором по Витебской области назначен Владимир Юргевич.
- А Владимир Караник возглавит Национальную академию наук.
- Ректором Белорусской государственной академии авиации станет Игорь Яцкевич
- Назначен также посол в Грузию – это Николай Рогащук.
Подробности о кадровых решениях Президента расскажем в следующем выпуске.