От местной вертикали до Администрации Президента – громкие назначения у Лукашенко

Мы никогда вас не подводили и не подведём – Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР

Стороны еще раз подтвердили твердую приверженность курсу на всепогодное и стратегическое партнерство, и намерения укреплять взаимоотношения, которые наполняются новыми проектами.