Прямой эфир

От местной вертикали до Администрации Президента – громкие назначения у Лукашенко

22 мая 2025 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

То, что китайская делегация такого высокого уровня прибыла в Минск, говорит о заинтересованности партнеров, – подчеркнул глава государства, назначая новых руководителей. Кадры – это второе мероприятие в рабочем графике Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От местной вертикали до Администрации Президента – громкие назначения у Лукашенко-2

Всего в списке – 26 фамилий. Кадровые назначения в руководстве местной вертикали пяти районов страны, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, а также одного из районов столицы.

  • Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра Беларуси.
  • Владимир Перцов – первым заместителем главы Администрации Президента Беларуси.
  • Валерий Вакульчик стал руководителем Аппарата Совета Министров.
  • Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая представителя при ФАО и ЮНЕСКО.
  • Помощником Президента Беларуси – инспектором по Витебской области назначен Владимир Юргевич.
  • А Владимир Караник возглавит Национальную академию наук.
  • Ректором Белорусской государственной академии авиации станет Игорь Яцкевич
  • Назначен также посол в Грузию – это Николай Рогащук.

Подробности о кадровых решениях Президента расскажем в следующем выпуске.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Под вашим руководством Беларусь достигла успехов по всем направлениям национального развития – Лю Гочжун
22 мая 2025 10:33

Под вашим руководством Беларусь достигла успехов по всем направлениям национального развития – Лю Гочжун

Мы никогда вас не подводили и не подведём – Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР
22 мая 2025 10:31

Мы никогда вас не подводили и не подведём – Лукашенко на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР

Вице-премьер Госсовета КНР возложит цветы к монументу Победы в Минске
22 мая 2025 07:35

Вице-премьер Госсовета КНР возложит цветы к монументу Победы в Минске