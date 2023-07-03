Лукашенко: «Всё зависит от нас. Хотим лучше – будет лучше. Не стремимся к лучшему – и не будет лучшего»

Новости Беларуси. Независимость для белорусов – это свобода и жизнь. И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно мероприятие проходит в Большом театре, что символично.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На олимп поднимаются персоны культурной интеллигенции – лица страны. Понятно, обнять заботой все таланты сразу невозможно. Награждают самых ярких особ этого года и величин многих лет. Кому и за что – ответ дан на сцене Большого. Все награжденцы представлены в программе сегодняшнего концерта.

Евгений Пустовой:

Мир белорусского искусства многогранен. От центров детского творчества до громаднейшей планеты Большого. От народного протяжного полесского «Гукання вясны» до сохранения мирового наследия Россини и Альбинони.

Станислав Трифонов, народный артист Беларуси:

Наверное, это и показывает уровень зрелости. Если вы способны отринуть какие-то вещи глобального масштаба, космического, наверное, это недостойно нации. Мне кажется, что и во время Великой Отечественной войны и у нас тоже играли Бетховена, и никто не ассоциировал великих людей со злом каким-то низким. Надо быть выше этого. Президент Беларуси: «Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием». Евгений Пустовой:

Они пускай отменяют культуру, мы будем сохранять лучшие образцы в том числе западной классики. Можем себе позволить – независимы от мирового политического мейнстрима. На мировой сцене сольно. Как пройдет вся партия, зависит от каждого из нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо… Все зависит от нас. Хотим лучше – будет лучше. Не стремимся к лучшему – и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, недоделал, недоработал. Берегите свою Беларусь. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные и близкие, не познали тех ужасов, которые, к сожалению, переживают некоторые народы, к сожалению, родные нам и недалеко от нашей страны.