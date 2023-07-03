«Беларусь не спешила с приватизацией». Как Лукашенко не дал обанкротить флагманы промышленности

Екатерина Забенько, ведущая:

С гостями нашей студии в День Независимости мы говорим о достижениях Беларуси. Особая гордость – промышленность. Еще в 90-е мы сохранили знаменитые на весь Советский Союз предприятия. И это не только наши машиностроительные бренды. Это путь созидания. На рынок вышли и новые сферы: IT, космические и биотехнологии, но главное – люди, настоящие профессионалы своего дела. Разговор продолжим с нашим гостем Дмитрием Николаевичем Швайбой, председателем совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза. Беларусь не спешила с разгосударствлением и приватизацией промышленных предприятий Давайте поговорим о том, что удалось сохранить белорусской промышленности с советских времен и приумножить.

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, председатель совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза:

Я позволю себе поправить вас, насколько это будет корректно, многие предприятия действительно известны на весь мир. Занимали и занимают существенную долю в поставках продукции на мировые рынки. Самое главное – многие имущественные комплексы производственные являются крупнейшими по своей сути в мире. Для чего это было сделано? В первую очередь для сохранения рынка, налогооблагаемой базы, но не малую роль в этом сыграло сохранение трудовых коллективов, территории, социальной сферы. На сегодня можно сказать, что эта осторожная политика по отношению к крупным промышленным предприятиям, по сути, удалась. Здесь результат очевиден уже сегодня, вокруг крупных промышленных предприятий существует не только ряд государственных предприятий, которые являются поставщиками на конвейеры, обеспечивают их технологическое функционирование, это и частный сектор, который успешно развился вокруг крупных промышленных предприятий Республики Беларусь. И здесь еще важен один аспект. Беларусь не спешила с разгосударствлением и приватизацией этих предприятий. Была очень четкая осторожность, понимание, формирование тех стратегических списков предприятий, по которым нужно четко все взвесить. «Мы не позволили разграбить нашу страну» Екатерина Забенько:

Скажем прямо, Президент не дал этого сделать. Дмитрий Швайба:

Фактически мы не позволили разграбить нашу страну. Примеров вокруг более чем достаточно. Когда нерадивые инвесторы под видом инвесторов входили, чтобы остановить предприятия, чтобы избавиться от конкурентов. Эта поступательность в промышленном развитии республики сегодня становится все более и более очевидной в условиях, когда наши рынки так спешно переориентируются на восточный фланг поставки. Освобождаются ниши в Российской Федерации в связи с известными событиями, и технологические возможности, возможности трудовых коллективов, понимание того, что и как нужно выпускать, играет положительную, позитивную роль для поддержания экономики в целом. И мы ведь сегодня видим, что наибольшими лидерами в валовом взносе в экономику Беларуси, формировании ее валового внутреннего продукта является промышленный сектор.

Екатерина Забенько:

Трудовые коллективы. Насколько они сегодня защищены, с каким пониманием относятся к давлению Запада, насколько сплотились против санкционного давления? «Существует четкое понимание необходимости сохранения трудовых коллективов»