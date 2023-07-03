«Не просто так достался этот праздник». Белорусы поздравляют друг друга с Днём Независимости

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Мы вновь окунулись в праздничную атмосферу. Здесь во всю выступают артисты, вкусно кормят на ярмарке. И в эти дни люди сильнее осознают значимость Дня Независимости для истории и нашей современности.
Ангелина Шигалева, корреспондент:
Мы вновь окунулись в праздничную атмосферу. Здесь во всю выступают артисты, вкусно кормят на ярмарке. И в эти дни люди сильнее осознают значимость Дня Независимости для истории и нашей современности.
Чтобы люди чувствовали вот это единство, очень важно прийти на такие мероприятия, быть вместе и прочувствовать вот эту силу народа. Поэтому я думаю, что это очень важно, особенно сейчас.
В наше время 3 Июля, День Независимости, не просто так достался этот праздник, и нам это дорогого стоит, и мы должны этот праздник сохранить. Все белорусы. И не только белорусы, а весь мир должен сохранить независимость свою, чтобы был мир на земле.
В нашей Беларуси нет ни одной семьи, которая бы не потеряла что-то во время войны. И сколько бы лет ни прошло, я всегда говорю и своим детям рассказываю. И мне когда-то рассказывала мама, бабушка о том, сколько мы несчастья перенесли. Первое, чего мы всем желаем, знакомым, всем людям – это мира.
А для меня этот день с особой энергетикой и с особыми чувствами, потому что меня с детства приучили к тому, что этот день он все-таки особенный. Он пропитан нотками гордости, нотками славы. И я невероятно рада находиться прямо сейчас здесь, смотреть, как не только я, но и остальные белорусы чтят этот праздник.
Каждый белорус сегодня мечтает (и хочет дальше) и верит в то, что наша независимость сохранится. Мы будем также преданы нашей стране, жить в мире, согласии, понимания. Мы очень гордимся нашей страной. Ну и пускай будет мир во всем мире!
Ангелина Шигалева:
Такие эмоциональные поздравления сегодня звучат в адрес белорусов.