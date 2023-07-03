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День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов

03 июля 2023 19:47
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Новости Беларуси. Страна празднует! От Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева. Торжества объединили по всей стране сотни тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их прошлое, настоящее и будущее и есть сама Беларусь. Сегодня, 3 июля, стране признавались в любви, клялись в верности, молились за нее, а еще трепетно вспоминали прошлое. День соткан из эмоций белорусов, чьи сердца сегодня бьются в унисон.

День Независимости через судьбы – репортаж из самых разных уголков Беларуси.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-1

Легендарная цитадель – с ее земли начиналась Великая Отечественная война и с ее земли начиналась Победа. Мужество и стойкость защитников приводят в Брестскую крепость тысячи людей, целые семьи. Разные поколения – одна память.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская крепость говорит с нами своей тишиной. Брестская крепость молчит о судьбах своих защитников. Один из них Иван Николаевич Зубачев. Капитан, именно его рукой будет написан приказ номер один о том, чтобы держать оборону.

Однажды он скажет семье: «Жизнь надо прожить так, чтобы тебя запомнили». И слова окажутся пророческими. Для своих товарищей капитан Зубачев был «батей» – опытный офицер за спиной которого три войны. В свои 42 года он встретит врага, встретит в звании капитана, а документы о присвоении майорского так и останутся в Москве. Майорские погоны теперь носит его правнучка Александра.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-7

Александра Сивухина, правнучка защитника Брестской крепости И. Н. Зубачева:
26 июня мой прадедушка попал в плен с тяжелым ранением головы. В настоящее время моя семья хранит память о моем прадедушке, передает ее детям, внукам, правнукам, чтобы они помнили, какой ценой досталась свобода и независимость нашей страны.

В семье есть своя реликвия – рукописная тетрадь от бабушки, где в деталях восстановили события первых дней войны. От настроения, в котором капитан Зубачев вернулся накануне страшного рассвета домой, до встречи с последним защитником крепости Петром Гавриловым. Память семей – узелок, с которого начинается Родина, ее независимость и свобода.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-10

Александра Сивухина:
Мне часто задают вопрос: бываю ли я в Брестской крепости? Да, я бываю в Брестской крепости: и 9 Мая, и 22 июня, и 3 июля это предполагает моя служба. И я горжусь тем, что я могу нести свою службу в стенах именно Брестской крепости, потому что для меня это большая память.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-13

В главный праздник страны для витебчанки Надежды Граковой быть на площади Победы – долг. Ведь в ее памяти и сегодня отчетлива картина будто бы стертого с лица земли Витебска 1945 года. Пережив жестокости германского концентрационного лагеря, после освобождения она с мамой вернулась в родной город.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-16

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:
Моя мама, когда вернулась, и мы уже подрастали, отстраивали, Мазурино парк сажали деревья, все эти кирпичи. Вы же понимаете, что было и что стало. Благодаря нашему руководству мы имеем то, что имеем: красоту, ухоженность, счастье, мир.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-19

Витебск не перестает расти и развиваться и сегодня. Горожане получили в подарок 10 новых троллейбусов. Забота о людях – это главное направление политики нашего независимого государства. Подтверждение тому – 10 районов Витебщины получили ко Дню Республики мобильные ФАПы.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-22

Вклад в развитие и процветание страны через молитву и духовную службу. В Гродно вручили почетные награды лучшим горожанам. Отныне имя игуменьи Гавриилы, настоятельницы Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря внесено в Книгу славы Гродненской области. Также Матушке вручили нагрудный знак за заслуги перед регионом. Игуменья Гавриила стояла у истоков возрождения гродненской обители после периода гонений на церковь. Она смогла не только вернуть жизнь монастырю, но и приумножить число насельниц и прихожан, создать в городе оплот православия и любви к своему отечеству. Матушка не раз проявляла свою стойкую гражданскую позицию, выступала за мир и стабильность, а сегодня продолжает нести главные жизненные ценности: духовное воспитание молодежи и укрепление института традиционной семьи.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-25

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:
Я человек от земли, такая же, как и вы все. Поэтому считаю земные знаки внимания, это, конечно, мы все это отдаем церкви. А церковь это же не просто здание, все же мы с вами люди, поэтому слава богу, что государство у нас видит и замечает труды.

Сотни поводов гордиться своей страной раскрыли интерактивные площадки в могилевском парке Подниколье. Игровые зоны раскрывают историю и традиции Беларуси, знакомят маленьких белорусов с нашей символикой и просто дают возможность порезвить­ся от души. Для семьи Хлебус день Независимости – это не просто выходной, это радость и гордость за страну, которые так важно передать детям. Политика мира и созидания, которую Беларусь несет на международной арене, очень понятна и ценна родителям.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-28

Денис Хлебус, житель Могилева:
У нас двое деток в семье, и я очень хочу, чтобы был мир, город наш так же расцветал, обязательно народ наш был единым целым.

Паміж сваіх і чужакоў, яна мне ласкай матчынай – с родного языка начинается любовь к родине, точно знает Владимир Гаврилович. Произведения Владимира Николаевича знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за пределами. В День Независимости в Гомеле назвали имена тех жителей, кто достоин гордого звания «Человек года». Автор стал одним из них.

День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов-31

Владимир Гаврилович:
Сённяшнія падзеі, Дзень Незалежнасці, атрыманне звання «Чалавек года» – для мяне гэта найвышэйшая ацэнка, таму што ўсё свае жыццё я пражыў тут. Я пражыў на Палессе большую частку. І вось апошнія 10 гадоў – у Гомеле.

Подобно мозаике из отдельных зарисовок белорусов рождается портрет всей страны. От Витебска до Бреста, от Гродно до Могилева – мы живем под одним мирным небом и каждый день продолжаем строить свою синеокую и независимую, свою Беларусь.

# День Независимости # общество # Кристина Протосовицкая # Игуменья Гавриила # Фотофакт

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