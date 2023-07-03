День Независимости через судьбы. Узнали, что значит эта памятная дата для белорусов

Новости Беларуси. Страна празднует! От Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева. Торжества объединили по всей стране сотни тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их прошлое, настоящее и будущее и есть сама Беларусь. Сегодня, 3 июля, стране признавались в любви, клялись в верности, молились за нее, а еще трепетно вспоминали прошлое. День соткан из эмоций белорусов, чьи сердца сегодня бьются в унисон. День Независимости через судьбы – репортаж из самых разных уголков Беларуси.

Легендарная цитадель – с ее земли начиналась Великая Отечественная война и с ее земли начиналась Победа. Мужество и стойкость защитников приводят в Брестскую крепость тысячи людей, целые семьи. Разные поколения – одна память.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская крепость говорит с нами своей тишиной. Брестская крепость молчит о судьбах своих защитников. Один из них – Иван Николаевич Зубачев. Капитан, именно его рукой будет написан приказ номер один о том, чтобы держать оборону. Однажды он скажет семье: «Жизнь надо прожить так, чтобы тебя запомнили». И слова окажутся пророческими. Для своих товарищей капитан Зубачев был «батей» – опытный офицер за спиной которого три войны. В свои 42 года он встретит врага, встретит в звании капитана, а документы о присвоении майорского так и останутся в Москве. Майорские погоны теперь носит его правнучка Александра.

Александра Сивухина, правнучка защитника Брестской крепости И. Н. Зубачева:

26 июня мой прадедушка попал в плен с тяжелым ранением головы. В настоящее время моя семья хранит память о моем прадедушке, передает ее детям, внукам, правнукам, чтобы они помнили, какой ценой досталась свобода и независимость нашей страны. В семье есть своя реликвия – рукописная тетрадь от бабушки, где в деталях восстановили события первых дней войны. От настроения, в котором капитан Зубачев вернулся накануне страшного рассвета домой, до встречи с последним защитником крепости Петром Гавриловым. Память семей – узелок, с которого начинается Родина, ее независимость и свобода.

Александра Сивухина:

Мне часто задают вопрос: бываю ли я в Брестской крепости? Да, я бываю в Брестской крепости: и 9 Мая, и 22 июня, и 3 июля – это предполагает моя служба. И я горжусь тем, что я могу нести свою службу в стенах именно Брестской крепости, потому что для меня это большая память.

В главный праздник страны для витебчанки Надежды Граковой быть на площади Победы – долг. Ведь в ее памяти и сегодня отчетлива картина будто бы стертого с лица земли Витебска 1945 года. Пережив жестокости германского концентрационного лагеря, после освобождения она с мамой вернулась в родной город.

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:

Моя мама, когда вернулась, и мы уже подрастали, отстраивали, Мазурино парк – сажали деревья, все эти кирпичи. Вы же понимаете, что было и что стало. Благодаря нашему руководству мы имеем то, что имеем: красоту, ухоженность, счастье, мир.

Витебск не перестает расти и развиваться и сегодня. Горожане получили в подарок 10 новых троллейбусов. Забота о людях – это главное направление политики нашего независимого государства. Подтверждение тому – 10 районов Витебщины получили ко Дню Республики мобильные ФАПы.

Вклад в развитие и процветание страны через молитву и духовную службу. В Гродно вручили почетные награды лучшим горожанам. Отныне имя игуменьи Гавриилы, настоятельницы Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря внесено в Книгу славы Гродненской области. Также Матушке вручили нагрудный знак за заслуги перед регионом. Игуменья Гавриила стояла у истоков возрождения гродненской обители после периода гонений на церковь. Она смогла не только вернуть жизнь монастырю, но и приумножить число насельниц и прихожан, создать в городе оплот православия и любви к своему отечеству. Матушка не раз проявляла свою стойкую гражданскую позицию, выступала за мир и стабильность, а сегодня продолжает нести главные жизненные ценности: духовное воспитание молодежи и укрепление института традиционной семьи.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Я человек от земли, такая же, как и вы все. Поэтому считаю земные знаки внимания, это, конечно, мы все это отдаем церкви. А церковь это же не просто здание, все же мы с вами люди, поэтому слава богу, что государство у нас видит и замечает труды. Сотни поводов гордиться своей страной раскрыли интерактивные площадки в могилевском парке Подниколье. Игровые зоны раскрывают историю и традиции Беларуси, знакомят маленьких белорусов с нашей символикой и просто дают возможность порезвить­ся от души. Для семьи Хлебус день Независимости – это не просто выходной, это радость и гордость за страну, которые так важно передать детям. Политика мира и созидания, которую Беларусь несет на международной арене, очень понятна и ценна родителям.

Денис Хлебус, житель Могилева:

У нас двое деток в семье, и я очень хочу, чтобы был мир, город наш так же расцветал, обязательно народ наш был единым целым. Паміж сваіх і чужакоў, яна мне ласкай матчынай – с родного языка начинается любовь к родине, точно знает Владимир Гаврилович. Произведения Владимира Николаевича знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за пределами. В День Независимости в Гомеле назвали имена тех жителей, кто достоин гордого звания «Человек года». Автор стал одним из них.