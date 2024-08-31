Теплее всего в Риме. Погода в Европе на неделю

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду и небольшой дождь. Столбик термометра в Париже повысится до отметки в 30 градусов.

Таким же настроением небес встретит новый день жителей Австрии. В Вене воздух прогреется до 31. В Риме обстановка по-прежнему накалена. В столице 34 со знаком плюс. А вот в Мадриде, напротив, наблюдается температурный спад до 28 градусов. В Испанской столице обстановку также разнообразят дожди.

В Болгарии переменная облачность. Температура воздуха будет достигать в среднем 27 градусов в дневные часы. Малооблачно будет и в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 31 градус. До 31 со знаком плюс, понизится температурный фон в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет малооблачным и до 20 градусов со знаком плюс. В Вильнюсе 24 тепла. В столице ясно, но дождливо. Варшаву дожди, напротив, обойдут стороной. 23 градуса будет отмечено в дневные часы. 30 градусов тепла в Киеве. Погода обещает быть малооблачной и без осадков. В Москве ясно и до 26 градусов тепла в дневное время суток.