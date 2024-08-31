Ещё одна жаркая неделя. Прогноз погоды в Беларуси на начало сентября

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Прогнозы довольно простые. Впереди еще одна знойная, уже сентябрьская неделя. Беларусь продолжит находиться в циркуляции циклона. Лишь 2 сентября тепло вновь попытается вытеснить новая порция холодного воздуха. Однако удастся это лишь на северо-западных границах страны. И то ненадолго, примерно до 3 сентября. Тогда средние температуры по стране составят +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в Европе читайте здесь.

Продолжится сентябрь очередным температурным ростом. В среднем на 2-4 градуса. Максимальные показатели по стране составят +28...+30 градусов, ночью от +15 до +18. Общую картину также разнообразят кратковременные дожди в 2 сентября и 3-го. Позже они вновь напомнят о себе лишь к концу недели в Гомельском, Брестском и Гродненском регионах.

Подробный прогноз по стране.