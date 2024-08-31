Хочешь уклейку – поезжай в Вилейку! Как проходит Минский областной рыболовный фестиваль?

Хочешь уклейку? Поезжай в Вилейку! Впрочем, на Вилейском водохранилище можно добыть и более серьезную рыбу. Особенно, если за дело берутся профи. Вот и увидим их мастерство прямо сегодня. Ведь там вот-вот стартует Минский областной рыболовный фестиваль. И мы очень благодарны нашему гостю, что он смог оторваться ненадолго от любимого дела и заглянуть к нам в студию.

Александр Стасевич, ведущий: Вадим, почему только уклейку? А если кто-то хочет леща, то ему в Вилейку нельзя? Получается так? Вадим, вы как опытный рыболов уже по восходу солнца можете понять, будет ли сегодня улов у участников фестиваля достойным. Так ли это?

Вадим Александрович, заместитель начальника управления – начальник отдела охоты, рыболовства и охотничьего собаководства исполнительного аппарата РГОО «БООР»:

Ну, я вам отвечу на этот вопрос немножко неоднозначно. Наверное, никто не может со стопроцентной уверенностью ответить, будет ли клев или нет. Очень много факторов влияет на наличие либо отсутствие клева. Это как температура воды, движение ветра, воздушных масс и так далее, и так далее, и так далее. Атмосферное давление. Поэтому все будет зависеть исключительно от мастерства и, так сказать, опыта участников фестиваля.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ну расскажите немного вот о самом, собственно, фестивале, который пройдет на Вилейском водохранилище, сколько он лет уже проходит и вообще в чем его принципиальное отличие от других фестивалей, которые уже проходили?

Вадим Александрович:

Рыболовный фестиваль, который у нас как бы запланирован нашим обществом, он проводится у нас дважды в год. Мы проводим как зимний фестиваль рыболовный, так и летний. Хотелось бы отметить, что рыболовный фестиваль кочует по нашей стране. То есть в нашей стране ежегодно в каждой области проводятся как зимние, так и летние фестивали. На этих фестивалях участвуют абсолютно все, абсолютно любой человек, считающий себя рыболовом, является он таким, либо нет. А у нас это, можно сказать, почти каждый второй или третий человек, державший удочку в руках, считает себя рыболовом. И в этом абсолютно ничего зазорного нет – может поучаствовать на нашем фестивале. Отличительная особенность этого фестиваля – все проходит в дружеской, комфортной атмосфере. Это даже не соревнования, а обмен опыта. Приятно провести время, вода, погода, комфортная компания. И фестиваль сам имеет такую более расширенную программу, нежели соревнования. То есть там выступают участники в трех дисциплинах. Это лов летней поплавочной удочкой, лов фидером и лов спиннингом с берега. Участвуют как взрослые, так и юниоры.