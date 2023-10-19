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Пьяная брестчанка без прав поехала за детьми в садик и попала в ДТП

19 октября 2023 08:03
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Новости Беларуси. Села за руль без прав в состоянии алкогольного опьянения и поехала за детьми. Злостную нарушительницу выявили сотрудники ГАИ в Бресте. Управляя своим авто, 40-летняя женщина столкнулась с попуткой. Прибывшие к месту ЧП правоохранители заподозрили, что она выпивала. Женщину попросили пройти экспертизу, которая показала 3,4 промилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяная брестчанка без прав поехала за детьми в садик и попала в ДТП-1

Выяснилось, что в таком состоянии она ехала за своими детьми в школу и детский сад. Кроме того, сотрудники ГАИ выяснили, что у брестчанки нет прав, поскольку она неоднократно их лишалась за нетрезвое вождение, аварии и сокрытие с места ДТП. А в минувшем году привлекалась к уголовной ответственности.

Пьяная брестчанка без прав поехала за детьми в садик и попала в ДТП-4

– Про суд, если честно, год назад прошло это все, я уже забыла.
– Несмотря на эти моменты, вы сели за руль и поехали, забрали детей из садика. Что вы надули 3,4 промилле, это вы считаете от баночки пива? Или еще что-то употребили?
– Нет, больше ничего.
– Только пиво?
– Сегодня точно ничего.

За управление авто в состоянии опьянения нарушителю может грозить штраф до 200 базовых величин и лишение права управления до 5 лет.

# Авария # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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