Пьяная брестчанка без прав поехала за детьми в садик и попала в ДТП

Новости Беларуси. Села за руль без прав в состоянии алкогольного опьянения и поехала за детьми. Злостную нарушительницу выявили сотрудники ГАИ в Бресте. Управляя своим авто, 40-летняя женщина столкнулась с попуткой. Прибывшие к месту ЧП правоохранители заподозрили, что она выпивала. Женщину попросили пройти экспертизу, которая показала 3,4 промилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что в таком состоянии она ехала за своими детьми в школу и детский сад. Кроме того, сотрудники ГАИ выяснили, что у брестчанки нет прав, поскольку она неоднократно их лишалась за нетрезвое вождение, аварии и сокрытие с места ДТП. А в минувшем году привлекалась к уголовной ответственности.

– Про суд, если честно, год назад прошло это все, я уже забыла.

– Несмотря на эти моменты, вы сели за руль и поехали, забрали детей из садика. Что вы надули 3,4 промилле, это вы считаете от баночки пива? Или еще что-то употребили?

– Нет, больше ничего.

– Только пиво?

– Сегодня точно ничего.

За управление авто в состоянии опьянения нарушителю может грозить штраф до 200 базовых величин и лишение права управления до 5 лет.